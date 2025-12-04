EA SPORTS FC 26 Standard Edition per PC è disponibile su Amazon con uno sconto del 50%. Il gioco completo include oltre 20.000 calciatori, più di 750 club e nazionali, oltre 120 stadi e più di 35 campionati. Grazie alla funzionalità Cross-Play potrete sfidare i vostri amici su piattaforme diverse. Approfittate di questa offerta a 34,99€ invece di 69,99€ e vivete l'esperienza calcistica più autentica con le nuove modalità Carriera Tecnico e Football Ultimate Team.

EA SPORTS FC 26, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 26 Standard Edition è la scelta ideale per gli appassionati di calcio virtuale che vogliono vivere l'esperienza più completa e autentica del gioco più bello del mondo. Con uno sconto del 50%, questo titolo si rivolge sia ai giocatori casuali che desiderano divertirsi con gli amici grazie al cross-play tra PC, PlayStation e Xbox, sia ai competitivi che cercano sfide sempre nuove in Football Ultimate Team. Se amate personalizzare la vostra esperienza, potrete scegliere tra il Gameplay realistico per un calcio autentico in Carriera, o quello competitivo per modalità più dinamiche. La presenza di oltre 20.000 giocatori, 750 club e 120 stadi vi garantirà una varietà senza precedenti.

Questa edizione soddisfa perfettamente le esigenze di chi vuole costruire la squadra dei propri sogni attraverso tornei a eliminazione diretta ed eventi Live a tema che offrono contenuti freschi per tutta la stagione. I nuovi Archetipi ispirati ai grandi del calcio permettono di sviluppare le vostre abilità in modo unico sia in Club che in Carriera professionista, mentre gli scenari reali e le trame alternative della modalità Tecnico vi immergeranno in un'esperienza manageriale mai vista prima. Se cercate un gioco completo che vi accompagni per mesi con aggiornamenti costanti e modalità per tutti i gusti, questa offerta rappresenta un'opportunità imperdibile.

