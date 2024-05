UFC 5 per PS5 a soli 37€! SUPER OFFERTA!

Oggi Amazon presenta un'offerta molto interessante per gli appassionati dei videogiochi di arti marziali alla ricerca dell'esperienza definitiva. UFC 5 per PS5 è in vendita a soli 36,99€, con uno sconto del 54% rispetto al prezzo originale di 79,99€. Con una grafica realistica che mostra i tagli, i gonfiori e le contusioni accumulate durante i combattimenti, e un sistema di sottomissioni migliorato, la nuova creazione di EA Sports offre un'esperienza di lotta realistica e coinvolgente, portando l'emozione degli incontri UFC direttamente a casa tua. Inoltre, gli aggiornamenti della Fight Week assicurano nuovi contenuti ogni mese.

UFC 5 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

UFC 5 per PS5 è la scelta perfetta per gli appassionati di arti marziali miste e gli aficionados dell'UFC. Come abbiamo descritto nella nostra recensione, il gioco offre una grafica migliorata e un gameplay estremamente fluido, arricchito da oltre 64.000 combinazioni di danni facciali e un innovativo sistema di sottomissione. Divertiti con incontri speciali offline e affronta nuove sfide multigiocatore. UFC 5 introduce la modalità Carriera Online, che consente di accumulare punti extra durante le sfide online per potenziare le abilità del tuo personaggio.

Con un gameplay fluido e divertente, una grafica rinnovata rispetto al capitolo precedente e una grande varietà di modalità di gioco, UFC 5 è la scelta ideale per gli appassionati di giochi di lotta che vogliono portare la propria esperienza di gioco su un altro livello.

Con UFC 5, gli amanti delle arti marziali avranno l'opportunità di rivivere i momenti più intensi degli eventi UFC grazie a una grafica incredibilmente realistica e un gameplay migliorato. Oggi, grazie a questa promozione vantaggiosa su Amazon, potete risparmiare sull'acquisto del gioco con uno sconto consistente del 54% sul prezzo di listino.

