CDKeys ha appena lanciato una selezione imperdibile di giochi Nintendo Switch 2 in offerta, perfetta per tutti voi appassionati che non vedete l’ora di provare i titoli più attesi del momento a un prezzo ridotto. Con promozioni che partono da soli 7,59€, avete l’occasione di aggiungere alla vostra libreria alcune delle uscite più interessanti dell’anno. E se desiderate un’esperienza completa, potrete ottenere anche gift card PSN scontate, utili per risparmiare ulteriormente su giochi e contenuti digitali.

Offerte CD Keys, perché approfittarne?

Tra i titoli in promozione spicca Split Fiction, disponibile a 35,49€ grazie al codice SPF2: un'avventura narrativa profonda ed emozionante, ideale per chi ama le storie complesse e le scelte morali. Gli appassionati di strategia possono invece puntare su Sid Meier's Civilization VII, in vendita a 47,49€ con il codice SMC2, perfetto per cimentarsi nella costruzione di imperi e battaglie epiche.

Ma il vero fiore all’occhiello della selezione è Mario Kart World per Switch 2, acquistabile a 70,00€ con il codice MKW2. Un titolo che reinventa il celebre franchise con nuove modalità competitive e tracciati mozzafiato. A completare il pacchetto troviamo l’Upgrade Pack per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, proposto a soli 7,59€ con il codice ZEL2, che aggiorna il capolavoro originale per sfruttare al meglio la potenza della nuova console Nintendo.

In parallelo, CDKeys propone anche gift card PSN scontate, ideali per chi gioca anche su PlayStation. Tra le offerte segnaliamo: 25€ a 23,49€, 50€ a 45,99€, 60€ a 54,60€, 80€ a 73,49€ e 120€ a 109,49€, tutte attivabili con i rispettivi codici promozionali (25PS, 50PS, 60PS, 80PS, 120PS).

Queste offerte sono valide per un periodo limitato: non lasciatevele sfuggire se volete risparmiare su alcuni dei migliori giochi per Nintendo Switch 2 e accedere ai contenuti PSN a un prezzo vantaggioso.

