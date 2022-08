Ubisoft non ha ancora svelato ufficialmente il prossimo Assassin’s Creed. Il prossimo gioco della serie potrebbe essere ambientato in Afghanistan oppure in Giappone, almeno secondo i rumor. In attesa di notizie ufficiali in merito, però, a darci un assaggio di quello che potrebbe essere il primo, vero gioco della serie next gen ci hanno pensato i ragazzi di TeaserPlay, collettivo di abili programmatori e designer, che realizzano concept trailer di alcuni giochi per Unreal Engine 5.

Non è una novità: da quando il motore di casa Epic Games è disponibile per tutti, infatti, tantissimi artisti e non solo si sono ritagliati una loro fama su YouTube, realizzando proprio dei concept trailer decisamente di livello, in grado di mostrarci come potrebbero essere alcuni giochi creati con l’Unreal Engine 5. Non fa neanche eccezione Assassin’s Creed, che è diventata la nuova serie protagonista di un nuovo video di TeaserPlay.

Nel filmato, che potete vedere poco più in basso, i ragazzi del collettivo hanno lavorato ad un trailer che mostra una eventuale gioco della serie ambientato in Iran. “Assassin’s Creed Infinity è attualmente in fase di sviluppo e secondo alcuni rumor sarà possibile giocare in diverse parti del mondo. In questo video abbiamo provato a immaginare un’ambientazione iraniana, con la ricreazione di alcuni dei monumenti più famosi del paese”, le parole che accompagnano il lancio del video. Potete dare uno sguardo al filmato subito qui in basso.

Al momento del prossimo Assassin’s Creed non conosciamo ancora nulla. Il gioco dovrebbe però essere svelato il 15 settembre 2022, giorno in cui Ubisoft ha promesso alcune novità sulla serie. Un nuovo capitolo è praticamente scontato, ma attenzione alle sorprese: per i quindici anni della serie, infatti, il publisher e sviluppatore franco canadese potrebbe anche annunciare un remake (o remaster) del primo, indimenticabile capitolo. Vi invitiamo però a prendere queste informazioni con le pinze: vi aggiorneremo non appena ci saranno novità ufficiali in merito.