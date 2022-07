Nel corso delle ultime ore, su Internet si è affacciato un rumor decisamente interessante: il prossimo Assassin’s Creed sarà ambientato in era atzeca. Al di là della credibilità della persona che ha lanciato questa dichiarazione (ritenuta comunque molto affidabile visti i precedenti leak), non vogliamo focalizzarci più di tanto sul rumor in questione, ma più su come un nuovo capitolo del franchise ambientato in quell’epoca possa essere un vero e proprio turning point per la serie. E più che una voce di corridoio, la nostra diventa davvero una speranza.

Partiamo da un semplice presupposto: i primi capitoli della serie di Assassin’s Creed sono stati fortemente incentrati sulla storia, con un pizzico di fantascienza. L’era Atzeca è probabilmente la scelta migliore per tornare alle radici. La cultura dei mexica è sicuramente una delle più affascinanti, con tanti misteri ancora da svelare. Le piramidi azteche richiamano alla mente una civiltà evoluta, che secondo alcune teorie più borderline sarebbe addirittura entrata in contatto con civilità extra terrestri. Un vero e proprio sogno, per tutti coloro che vorrebbero appunto un ritorno a quel sci-fi che tanto ha conquistato i giocatori nei primi episodi del franchise.

Al di là delle speculazioni, gli aztechi sono sicuramente uno dei popoli più interessanti sotto il profilo dell’arte e della mitologia. Immaginiamo, anche solo per un secondo, di poter esplorare una piramide e ritrovare manufatti come le maschere, usate per le cerimonie religiose. Senza poi dimenticarsi anche delle esecuzioni in pubblica piazza e della stessa ambientazione, ovvero quella culla naturale che oggi è diventata Città del Messico, ma che in origine era Tenochtitlàn.

Next AC game will be Aztecs. — ACG (@JeremyPenter) July 13, 2022

Tra speranze e sogni, il nuovo Assassin’s Creed sarà svelato ufficialmente a settembre. Un gioco della serie ambientato nell’era azteca sarebbe sicuramente interessante, ma le possibilità, almeno per il momento, sono poche. Chissà se però in futuro non avremo anche noi il gioco tanto desiderato, in un setting così affascinante.