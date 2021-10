Giochi gratis PC, Steam regala uno shooter in salsa retrò

Dopo i giochi gratis per PC di Epic Games, di cui vi abbiamo parlato qui, anche Steam ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i giocatori. Non è raro che il client di Valve infatti decida di offrire a tutti un gioco, anche se molto spesso la casa capitanata da Gabe Newell punta di più sulle prove a tempo. In questo specifico caso però, una volta riscattato il titolo, resterà nella vostra libreria per sempre ma attenzione: c’è davvero poco tempo. La promozione infatti termina il primo novembre alle ore 19:00.

A differenza di Epic Games, i giochi gratis per PC regalati da Steam sono molto spesso degli indie. Anche il titolo che vi riportiamo oggi non fa eccezione e come avete potuto intuire si tratta di un piccolo shooter dal sapore retrò, che richiama le vecchie glorie del passato. Stiamo parlando di Drones, The Human Condition, un videogioco sviluppato da Blunt Games e pubblicato da Ninjainatux. Ma che di che gioco stiamo parlando con esattezza? Beh, si tratta di un twin stick arena shooter, condito da una sound track elettronica con un piccolo ma importante obiettivo: uccidere i droni e liberare gli umani intrappolati.

Come viene descritto Drones, The Human Condition da parte degli sviluppatori? Con poche semplici parole: per loro infatti si tratta di un gioco arcade che richiama i titoli del passato. All’interno del lavoro di Blunt Games sono presenti 13 caotici livelli e segreti da scoprire. Il gioco supporta gli achievement di Steam, il pad e ovviamente le carte collezionabili. E i requisti sono davvero alla portata di tutti: per poterlo avviare al massimo sono infatti richiesti un sistema operativo Windows 10, 8GB di RAm, una qualsiasi GPU con 3GB di VRAM o superiore, una CPU Quad Core con un clock di 2.2Ghz o più e solamente 200MB di spazio libero sul vostro HDD o SSD.

I giochi gratis, ovviamente, non finiscono qui. Se infatti possedete anche una console Sony (PS4 o PS5) a novembre potrete riscattare ben 6 titoli: 3 classici per la console 3 invece per celebrare i 5 anni di PlayStation VR, il visore per le piattaforme del colosso nipponico: trovate tutti i dettagli sui titoli a questo indirizzo.