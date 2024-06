Elden Ring | Cosa fare subito? Quello che il gioco non dice

I giochi FromSoftware sono sempre stati molto parchi nell'offrire aiuti e informazioni al giocatore ed Elden Ring non fa eccezioni. Nonostante il piccolo tutorial che viene offerto inizialmente ci sono molte cose che il gioco non dice. Si tratta di cose abbastanza importanti che portano a ottenere subito oggetti utilissimi e che potrebbero fare davvero la differenza tra la vita e la morte. Quindi come iniziare al meglio Elden Ring? Ecco le cose da fare subito per non ritrovarsi svantaggiati.

Elden Ring: come iniziare al meglio?

Non prendete la seguente lista di consigli come semplici consigli, appunto, ma considerate queste informazioni come una sorta di scaletta indispensabile per ambientarsi nel mondo di Elden Ring. Ci sono infatti delle funzioni di base di cui il gioco non parla e che vanno sbloccate a parte per poter affrontare al meglio l'avventura. Ecco quali sono e come fare per sbloccarle.

Sbloccate il Corredo da creazione

Questo oggetto chiave serve appunto a creare oggetti come frecce, dardi, potenziamenti per armi e armature, proiettili elementali, unguenti e tutto un grosso armamentario espandibile che può essere usato in battaglia. Se non acquistate questo Corredo l'opzione di creazione sarà presente nel menù ma rimarrà inutilizzabile. Potrete però comprare il Corredo subito e per sole 300 Rune dal Mercante Kalé, alla Chiesa di Elleh. C'è un luogo di grazia con questo nome poco a nord del punto in cui iniziate.

Scoprite i Luoghi di Grazia

Questi punti luminosi sono i "falò" di Elden Ring. Servono a potenziarsi, riposare e funzionano anche come punti di viaggio rapido. Uno dei vostri primi obiettivi deve essere quello di sbloccarne il più possibile così da avere una conoscenza più ampia del mondo di gioco e potervi spostare senza problemi.

Visitate la Rocca della Tavola Rotonda

Dopo aver scoperto alcuni luoghi di grazia farete la conoscenza di Melina che, inizialmente vi offrirà la vostra cavalcatura, Torrente, e poi vi porterà alla Rocca della Tavola Rotonda. Si tratta di un vero e proprio hub di base dove conoscere diversi personaggi secondari, potenziare le armi e sbloccare nuove stanze.

Sbloccate la Campana Evoca Spiriti

Anche se diventate i maghi più potenti del gioco, non potrete evocare nessuna Cenere degli Spiriti finché non acquisterete questa campana per 100 Rune dai Resti della Leggidita all'interno della Tavola Rotonda. Una volta acquistato questo oggetto chiave potrete evocare qualsiasi spirito dal vostro armamentario a patto di avere abbastanza PA.

Sbloccate il negozio Sintonia Spiritica

Se usate le Ceneri degli Spiriti in battaglia vi farà piacere sapere che anche queste vengono potenziate a patto però che prima sblocchiate il Negozio di Sintonia Spiritica. Per farlo dovrete procedere nella missione del PNG Roderika, di cui trovate tutte le informazioni qui.

Potenziate l'Ampolla

La vostra Ampolla serve sia a ricaricare i punti vita che i PA. Inizialmente ne avrete solo alcune da utilizzare ma dedicare subito qualche ora di gioco al potenziamento dell'Ampolla vi farà sicuramente bene. Per aumentare il numero di utilizzi e quindi avere più ampolle dovrete raccogliere i Semi d'Oro (qui la guida con la loro posizione) che potrete raccogliere semplicemente andando in giro nell'overworld. Allo stesso modo potrete potenziare anche l'efficacia di ripristino e quindi ottenere più PV o PA con un solo utilizzo raccogliendo invece le Lacrime di ampolla (qui la guida per trovarle tutte).

Sbloccate l'Ampolla di Balsamo Portentoso

Questa speciale ampolla può essere trovata nella Terza Chiesa di Marika, un edificio (e un luogo di grazia) che potrete trovare a nord est di Sepolcride. Si tratta in pratica della chiesa subito a nord di Boscotetro seguendo la strada principale. Interagendo con un Luogo di grazia è possibile miscelare all'interno di questa ampolla delle Lacrime speciali, ottenibile solitamente nei pressi di uno dei grandi alberi della mappa, che possono fornire più effetti. Potreste infatti creare un'ampolla che ripristina metà della vostra salute e potenzia l'attacco caricato, una che ripristina i PA e aumenta la stabilità o una che vi rende resistenti al fuoco e al veleno. Ci sono varie Lacrime e possibilità, innanzitutto però è importante sbloccare questa ampolla.

Sbloccate la Mappa di gioco

Come avrete notato, inizialmente le uniche cose che potrete vedere sulla mappa di gioco saranno alcune strade, qualche location maggiore e i Luoghi di Grazia sbloccati. La mappa di Elden Ring è però ricca di punti di interesse e visto che viaggiare alla cieca non è il massimo dovreste dedicare un po' del vostro tempo alla ricerca delle steli per sbloccare tutti i Frammenti di Mappa (qui la guida per trovarli tutti).

Potenziatevi

Questo ultimo consiglio potrà sembrare banale, ma se avete letto la nostra guida alle classi vi sarete senz'altro resi conto che alcune di esse richiedono un lavoro istantaneo di potenziamenti. Affrontare subito determinati boss senza elevare le statistiche potrebbe portarvi a morti continue quindi impiegate qualche ora per rafforzare i vostri parametri. Qui trovate uno dei punti migliori in cui farlo senza spendere troppo tempo.

Fatte queste cose sarete finalmente pronti ad addentrarvi nella trama principale e nei numerosi dungeon e scontri nascosti nel mondo di Elden Ring e a noi non resta che rimandarvi alla nostra soluzione alla trama principale augurandovi buona fortuna Senzaluce!