Elden Ring: i modi più folli in cui i boss sono stati battuti senza controller

Elden Ring, il celebre videogioco action RPG sviluppato da FromSoftware, continua a sorprendere e sfidare i giocatori a due anni dal suo lancio, soprattutto grazie all'espansione Shadow of the Erdtree. Nonostante la sua reputazione di gioco estremamente difficile, la comunità di appassionati ha dimostrato che esistono infiniti modi per affrontare e superare le sue impegnative sfide... anche senza controller.

Fin dal suo debutto nel 2022, Elden Ring ha diviso l'opinione dei giocatori: alcuni lo hanno definito il gioco più arduo di sempre, mentre altri lo hanno trovato più accessibile rispetto ai precedenti titoli FromSoftware. La verità sta probabilmente nel mezzo: se da un lato presenta alcuni dei combattimenti con i boss più impegnativi mai visti, dall'altro offre numerosi strumenti e possibilità per potenziare il proprio personaggio e superare gli ostacoli.

Ciò che rende Elden Ring davvero unico è la sua flessibilità, che permette approcci molto diversi al gameplay. Questa caratteristica ha dato vita a una serie di sfide e metodi alternativi per completare il gioco, alcuni dei quali decisamente bizzarri e sorprendenti. Ecco alcuni dei migliori e più folli in assoluto.

Dance pad

Probabilmente l'alternativa più popolare, i tappetini da ballo sono stati un punto fermo nelle sfide di Soulslike per molto tempo, ma non sono mai stati così famosi come oggi. Questo è in gran parte dovuto a MissMikkaa, una streamer che ha deciso di cercare di completare Elden Ring con troppe modalità alternative. Le sue run più famose sono quelle in cui è aiutata (o ostacolata, a seconda dei punti di vista) da un tappetino da ballo. Negli anni successivi all'uscita di Elden Ring, le sue run sono diventate sempre più stravaganti. A un certo punto, ha persino affrontato contemporaneamente il boss più difficile di Elden Ring, controllando un personaggio con il tappetino da ballo e un altro con un normale controller PS5.

Bonghi di Donkey Kong

Pochi sanno che la serie ritmica Donkey Konga è tra i migliori giochi della nostra vita. Questi controller assolutamente ridicoli sono in giro da quasi 20 anni e in questo tempo sono diventati un pezzo di memorabilia amato e un'altra popolare alternativa per le sfide.

Uno strumento musicale vero

Se sei una persona abbastanza poliedrica, potresti aver imparato a suonare uno strumento vero a un certo punto della tua vita, piuttosto che dei bonghi di plastica. Ora, immagina se potessi sfruttare quella abilità e canalizzarla nei giochi. È quello che alcune persone sono riuscite a fare negli anni, trasformando i loro strumenti preferiti in controller e superando le numerose sfide di Elden Ring. Anna Ellsworth, ad esempio, ha battuto Margit l’Omen Caduto pizzicando le corde della sua arpa. CZR ha sconfitto lo stesso boss con un set di tamburi modificato, e Omunchkin ha completato il gioco con un pianoforte. Elden Ring ha una lunga eredità di musicisti talentuosi che sono riusciti a trionfare nel gioco, e potresti essere il prossimo.

"Controllo mentale"

Abbiamo già parlato della streamer Perrikaryal, ma vale la pena menzionarla ancora tante volte perché la sua configurazione è davvero sbalorditiva. Utilizzando un elettroencefalogramma che legge l'attività cerebrale e una tecnologia di tracciamento oculare, è riuscita a decimare la galleria di ladri divini di Elden Ring con poco più che i suoi pensieri e un battito di ciglia.

Codice Morse

Lo streamer spagnolo Silithur è riuscito a battere Elden Ring con il codice Morse! Esatto, un solo pulsante e troppi punti e linee per essere contati, ma ce l'ha fatta. Ha persino fatto una battuta su Elon Musk nel processo.

Controller a movimento corporeo completo

A volte giochi un gioco così bello che vorresti viverci, pericoli compresi. Bene, è quello che la streamer Luality ha realizzato trasformando tutto il suo corpo nel controller di Elden Ring. Con l'aiuto di alcuni controlli di movimento, la streamer ha trasformato Elden Ring in un'esperienza a corpo intero. Se voleva schivare, si spostava in quella direzione e se voleva attaccare faceva un movimento con la mano, come se fosse realmente armata. Ha persino associato la fiaschetta di guarigione a un gesto come se stesse bevendo con una delle sue mani. I risultati sono caotici, frustranti e divertenti come ci si potrebbe aspettare.

Ring Fit

Super Louis 64 ha trovato molti modi diversi per giocare a Elden Ring. Il più noto è il suo setup con Ring Fit Adventure, dove utilizza il controller a forma di ruota di quel gioco per fare esercizio mentre schiva e affronta i boss. Ma le sue invenzioni non finiscono qui. Solo un mese fa, ha creato un arco e una freccia funzionali da un giocattolo per bambini. Prima di ciò, ha costruito una grande spada di Elden Ring e l'ha trasformata in un controller. Ha anche giocato al gioco con un controller fatto di banane.

Controller a bocca

Un giocatore tetraplegico, cioè paralizzato dal collo in giù, ha condiviso un video di sé stesso mentre supera il boss finale di Shadow of the Erdtree con un controller a bocca.

Queste sfide dimostrano non solo l'incredibile versatilità di Elden Ring, ma anche l'ingegno e la determinazione della sua comunità. Dal semplice divertimento all'inclusività per i giocatori con disabilità, le possibilità sembrano davvero infinite.