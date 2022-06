Da quando Steam Deck è entrata nelle case degli utenti, Valve ha spinto tantissimo per migliorare la compatibilità dei giochi presenti sul suo client. A distanza di diversi mesi dal lancio, ora la società ha svelato quali sono i titoli più giocati sulla sua nuova console e non mancano, ovviamente, le sorprese.

La classifica divulgata da Gabe Newell e soci non è in ordine di utilizzo, dunque non possiamo sapere quali titoli siano stati i più utilizzati in assoluto su Steam Deck, ma è comunque utile per scoprire quali sono stati i giochi più avviati proprio sulla console. L’elenco è decisamente vasto e include svariati generi: si comincia ovviamente dal puzzle game Aperture Desk Job, ambientato nell’universo di Portal e lanciato proprio per permettere ai giocatori di testare con mano le potenzialità della console. Successivamente nell’elenco troviamo No Man’s Sky, Stardew Valley, Vampire Survivors, The Witcher 3 e anche Elden Ring. Scopriamo l’elenco completo poco più in basso:

Aperture Desk Job

The Binding of Isaac: Rebirth

Elden Ring

Hades

No Man’s Sky

Rogue Legacy 2

Slay the Spire

Stardew Valley

Vampire Survivors

The Witcher 3: Wild Hunt

Come è possibile notare, c’è sicuramente una presenza importante di giochi indipendenti: titoli come Slay the Spire, Vampire Survivors, The Binding of Isaac: Rebirth e molti altri sono in maggioranza rispetto ai tripla A. Un chiaro segnale di come il mercato PC sia ancora la scelta preferita dai giocatori per esperienze di gioco decisamente più piccole e diverse rispetto al classico mercato dei blockbuster come i giochi di casa CD Projekt RED e FromSoftware.

Valve continuerà nel corso dei prossimi mesi e anni a migliorare ancora di più Steam Deck. Attualmente il catalogo completo della console vanta oltre 3.000 titoli giocabili o verificati e il numero è sicuramente destinato ad aumentare nel corso del tempo. Almeno fino a quando non ci sarà un successore della console.