Tra i tanti modi con cui si può portare a termine Elden Ring ce n’è davvero uno molto bizzarro. Non ci riferiamo a controller improbabili o speed run, bensì alla volontà di ignorare completamente tutti gli NPC non necessari per la storia. Può sembrare decisamente semplice, ma in realtà questa sfida, lanciata dal content creator ymfah su YouTube mostra tutti i limiti e le difficoltà.

Andiamo con ordine: in Elden Ring ci sono tantissimi personaggi, molti di questi ovviamente secondari. Tra questi ci sono personaggi che vi assegnano quest di diverso tipo, ovviamente tutte secondarie e che possono aiutarvi nel rendere più “agevole” le vostre sfide nell’Interregno. Ovviamente tra i personaggi secondari sono presenti anche i venditori, ma con un buon istinto di sopravvivenza e un’ottima conoscenza del gioco non sono propriamente richiesti per portare a termine il gioco. C’è però un piccolo dettaglio: con questo tipo di run si salta volontariamente il dialogo con Melina, uno dei personaggi chiave.

Se avete giocato Elden Ring, già siete a conoscenza di cosa sblocca il dialogo con questo personaggio. Se invece no, vi informiamo che il gioco diventa incredibilmente più difficile. Già, perché saltando il dialogo con Melina il Senzaluce non sblocca i punti di riposo, non sblocca Torrente, non può livellare il personaggio, non potrà partecipare alla tavola Rotonda e così via. Una serie di elementi decisamente importanti, che non facilitano e neanche agevolano il gioco in realtà, ma vi permettono di godervelo così come è stato studiato. Potete dare uno sguardo all’impresa del content creator grazie al video che trovate poco più in basso e vi assicuriamo che ne vale ovviamente la pena.

Elden Ring ha debuttato alla fine di febbraio 2022 e secondo un recente datamining, FromSoftware avrebbe lavorato (o sarebbe ancora al lavoro, in realtà) su una patch Ray Tracing e su alcuni DLC inediti. Rumor ovviamente, che al momento non possiamo né confermare e neanche smentire.