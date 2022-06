Elden Ring oltre ad un semplice gioco è anche un’opera d’arte che offre degli scorci meravigliosi nei propri ambienti. Tuttavia, oltre alla mappa di gioco, anche gli NPC hanno una propria validità artistica rilevante. Ad esempio, molti giocatori hanno realizzato opere che ritraggono Ranni e altri personaggi sia ostili che non che incontreremo durante il nostro percorso nel titolo di From Software.

Uno di questi è il primo mercante del gioco: Kale. L’NPC può essere trovato tra le rovine di una chiesa che fornisce un rifugio sicuro dai nemici delle fasi iniziali di gioco. Insieme al suo asino e al suo falò, il mercante è una figura accogliente e confortante rispetto alle insidie che ci attendono lungo la via. Di recente, un giocatore di Elden Ring ha deciso di mettere alla prova la propria abilità artistica, creando un’incredibile opera d’arte che ritrae proprio Kale e il suo asino.

L’utente di Reddit Groomgrim ha, infatti, creato il pezzo e lo ha pubblicato sul sito. Oltre allo sfondo, che presenta quello che sembra essere il castello di Stormveil di Elden Ring, l’opera è dedicata quasi interamente a Kale e al suo asino. Il livello di dettaglio del pezzo è molto alto e mostra molti piccoli dettagli interessanti. Ad esempio, le merci di Kale disposte davanti a lui. Il fuoco funge da accogliente contrasto con lo sfondo scuro dell’immagine, così come lo stesso Kale. Grazie al suo aspetto rassicurante e al suo abbigliamento, inoltre, il mercante ricorda una sorta di Babbo Natale immerso nei pericoli di un mondo ostile.

A distanza di mesi dalla sua uscita e con voci sempre più affidabili che indicano nuovi titoli in sviluppo da parte di From Software, Elden Ring continua dunque ad attirare i fan in diverse forme. Un’altra piccola chicca che vi consigliamo di guardare in attesa di altri contenuti, è la versione per SNES del nuovo Souls di Miyazaki.