A distanza di diversi mesi dal debutto, Elden Ring sta per ricevere la sua guida ufficiale. A darne l’annuncio ci ha pensato Kadokawa, la parent company di FromSoftware, che ha svelato la finestra di lancio per la guida strategica del popolarissimo gioco, capace di disintegrare ogni record di vendita per un titolo prodotto dal team di sviluppo nipponico.

Andiamo con oordine. Chiamata Elden Ring Official guide Book, la guida sarà disponibile a partire dal 22 luglio 2022. Al momento Kadokawa ha aperto i pre-order esclusivamente per il Giappone. La guida contiene un’infarinatura generale sul gioco ma anche una serie di informazioni utili a dare un vantaggio ai giocatori. Diamo uno sguardo ai contenuti ufficiali grazie all’elenco che trovate poco più in basso:

Mappa per ogni dungeon

Location per oggetti, equipaggiamento e NPC

Un diagramma per seguire quest e storia

Informazioni su come raggiungere le quest più nascoste, gli eventi e i vari NPC

Una serie di informazioni dettagliate sul gameplay, statistiche, armi e Ashes of War

Strategie e consigli per il New Game +

Strategia per tutti i boss, con caratteristiche, pattern di attacco e debolezze

Questa mole di contenuti aiuterà sicuramente tantissimi giocatori a superare alcune parti del gioco. Si tratta dunque di un grande aiuto che FromSoftware e Kadokawa hanno deciso di dare ai giocatori, ma anche molto lungo. La guida ufficiale di Elden Ring infatti conterrà 592 pagine e sarà venduta a un prezzo di 2970 Yen, ovvero circa 24 Dollari.

Pur essendo stata annunciata solamente per il territorio giapponese, non è da escludere che la guida ufficiale del gioco non possa giungere anche in Occidente. Difficile una traduzione completa in italiano, ma almeno la versione americana potrebbe arrivare subito dopo l’estate. Prendete ovviamente questa informazione con le pinze e attendete, come sempre in questi casi, un annuncio ufficiale da parte di tutte le realtà coinvolte in questo progetto.