Elden Ring | Mappa Completa: la posizione di oggetti, armi, boss, NPC, segreti e molto altro

Se non volete seguire una guida passo passo all'avventura ma state cercando una comoda mappa che vi aggiorni su tutto quello che potete trovare in game l'avete appena trovata. Grazie a questa mappa interattiva di Elden Ring potete scoprire la posizione di ceneri, armi e amuleti leggendari (e non), l'ubicazione di ogni boss del gioco, la posizione degli oggetti chiave, degli NPC e dei loro spostamenti, dove trovare gli scrigni segreti e tantissime altre cose per completare al 100% Elden Ring.

Elden Ring, la mappa interattiva

La mappa è stata realizzata da Fextralife, il noto sito di guide e mostra tutte le aree di Elden Ring, comprese quelle sotterranee. Inoltre c'è la possibilità di cercare un qualsiasi oggetto o personaggio direttamente sulla mappa tramite la funzione cerca. Anche attraverso una leggenda in cui possono essere applicati dei filtri selezionando solo una determinata tipologia di oggetti. È un lavoro gigantesco e talmente dettagliato che non potevamo non riportare. L'immagine qui sotto mostra un esempio della mappa, mentre a questo link potete raggiungere la mappa interattiva del gioco.

Consulta la mappa interattiva

Vi ricordiamo che la mappa non mostra però i luoghi migliori per farmare XP oppure alcune cose che il gioco non dice ma che sono essenziali per partire al meglio. Infine, per qualsiasi altro consiglio, aiuto o trucco sul gioco vi rimandiamo alla nostra guida completa a Elden Ring.