Elden Ring doveva essere mostrato ai TGA 2019?

Da quando è stato mostrato Elden Ring per la prima volta durante l’E3 del 2019, non abbiamo più avuto alcuna nuova notizia riguardo al prossimo gioco sviluppato da From Software in collaborazione con il noto scrittore George R.R. Martin. A quanto pare però, il gioco sarebbe dovuto apparire durante i The Game Awards dello scorso dicembre, ma come ben sappiamo così non è stato.

Questa presunta rivelazione è uscita dal tredicesimo episodio del podcast di XboxEra, nel quale è stato riportato un possibile scenario su quella che doveva essere la presentazione di Elden Ring sul palco della cerimonia presentata da Geoff Keighley.

Stando a ciò che emerge dall’episodio del podcast sembrerebbe che un nuovo filmato del gioco di From era effettivamente fissato per apparire in un momento dello show, ma Microsoft stessa avrebbe contattato Bandai Namco per rimuovere lo spezzone di Elden Ring dalla scaletta e rinviare il tutto alla Xbox Press Conference 2020 che si terrà in primavera, dove saranno presentati ulteriori dettagli su Xbox Series X.

Non c’è nulla di ufficiale e vi invitiamo a prendere le dichiarazioni del podcast con le pinze dato che si tratta di mere speculazioni. Non ci resta comunque che aspettare nuovi dettagli sul prossimo gioco di From Software e di capire se approderà sulla generazione di console attuali o se sarà uno dei titoli che accompagnerà l’arrivo della next gen. Cosa pensate di questa situazione? Ditecelo nella sezione dedicata ai commenti.