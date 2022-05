Da quando Elden Ring è uscito, la nuova opera di From Software ha seguito tutti gli step più classici delle precedenti produzioni del team nipponico. Presto il gioco è diventato l’argomento di discussione di maggior portata all’interno del medium videoludico e non è passato molto tempo prima che le community dei modder e degli speedrunner si sono attivate sul titolo. Ora, a distanza di mesi, gli appassionati stanno organizzando un contest fashion molto curioso e tutto da scoprire.

Elden Ring

Proprio come nella saga di Dark Souls, anche nella più recente opera di From Software si possono ottenere una serie di equipaggiamenti e set di armature. Questo è uno dei punti forti di Elden Ring e di quella che è l’eredità di From Software che viene portata avanti gioco dopo gioco. Ovviamente anche nell’interregno gli appassionati si sono sbizzarriti in questa attività che viene ormai definita come fashion souls.

Per rendere il tutto più divertente, c’è chi ha pensato di organizzare un contest tutto dedicato al fashion in cui sbizzarrirsi con le armature e i set presenti in Elden Ring. Al momento il tutto è stato proposto su Reddit, dove sono stati aperti due contest ben specifici: uno dedicato alla classe del cavaliere e l’altro ai cosplay che si possono ricreare utilizzando gli equipaggiamenti e le armi presenti nel gioco From Software.

Al momento i due contest precedenti sono stati chiusi, ma gli organizzatori hanno pubblicato di recente un importante aggiornamento per partecipare ai prossimi contest dedicati al fashion souls che si faranno su Elden Ring.