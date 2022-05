Abbiamo già parlato spesso dell’editor di personaggi presente in Elden Ring. From Software è riuscita a dare al giocatore pieno controllo sulla creazione dei propri avatar e i giocatori stanno sfruttando questa opportunità per creare veri e propri capolavori. Solo pochi giorni fa, infatti, avevamo parlato di una mod in grado di farci giocare nei panni di Batman. Tuttavia, anche senza mod si possono ricreare personaggi iconici.

Considerando la prevalenza di build magiche in Elden Ring, in grado di annientare qualsiasi nemico con pochissimi colpi, era inevitabile che qualcuno ricreasse dei personaggi magici. In dettaglio, un giocatore ha deciso di ricreare quello che è uno dei villain più temuti nella storia della magia: Lord Voldemort. L’utente di Reddit Stankwad è l’autore di questa impresa. I risultati sono, infatti, sorprendenti. Stankwad è addirittura riuscito a dare al personaggio uno sguardo compiaciuto, catturando perfettamente la sicurezza del personaggio creato da J.K. Rowling. Naturalmente, poiché Voldemort è uno dei maghi più potenti, Stankwad ha utilizzato una build da stregoneria con il personaggio, provando alcuni incantesimi, tra cui Cometa Azur, una delle magie più potenti nel titolo di From Software.

Gli utenti di Reddit sono rimasti colpiti dal personaggio, congratulandosi con Stankwad per il risultato. Ciò che più colpisce nel lavoro realizzato è l’aver ricreato anche il naso di Voldemort, uno degli elementi distintivi del mago. L’unica cosa che manca è la classica tunica nera che Lord Voldemort sfoggia nelle sue apparizioni, tuttavia, il giocatore ha scelto uno degli equipaggiamenti di Elden Ring che più si avvicina a quello stile.

Mettendo da parte i riferimenti e le scelte di stile, Stankwad ha fatto un lavoro incredibile nel ricreare “Colui che non deve essere nominato” nel gioco. Ancora una volta, Elden Ring si rivela un titolo tuttofare con le sue opportunità quasi illimitate per la creatività del personaggio. Non possiamo che chiederci quali altre sorprese dobbiamo aspettarci dalla creatività dei giocatori e dalle possibilità offerte da questo meraviglioso editor.