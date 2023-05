Elden Ring è uscito da parecchio tempo ormai, tanto che i giocatori, magari in attesa della nuova espansione, si stanno inventando qualsiasi cosa pur di mantenere alto l’interesse nel titolo. Ebbene, la notizia più recente arriva da uno streamer, il quale si è inventato una tecnica a dir poco originale — nonché complessa — per completare l’opera di FromSoftware.

Il giocatore in questione è Zestypineapples737, uno streamer che sta cercando di attraversare Le Terre di Mezzo usando un volante e condividendo ogni passo della sua avventura sul suo canale YouTube. Il viaggio è durato finora quattro mesi, con l’ultimo video al momento della scrittura di questa notizia che mostra la battaglia con Malenia. Esatto, lo streamer è così sicuro delle sue abilità con il volante che ha deciso di combattere il boss più difficile del gioco, anche se non era necessario.

Non solo però lo streamer utilizza un volante al posto del controller, ma rende il tutto ulteriormente più complesso, dato che visualizza il gameplay su uno schermo capovolto. Coloro che hanno seguito con interesse le gesta dei giocatori più abili in Elden Ring negli ultimi anni sapranno bene che la sfida di Zestypineapples737 è solo l’ultima di una lunga serie di modalità innovative in cui è stato completato il titolo. Altre imprese, infatti, includono il gioco contemporaneo di due copie di Elden Ring, uno con una pedana da ballo, e uno streamer che usa la mente per finire il gioco, mappando letteralmente l’attività cerebrale ai comandi in-game.

Prima di lasciarvi, vi invitiamo a dare uno sguardo al nostro canale YouTube, dove troverete tantissimi video sul mondo videoludico a 360 gradi.