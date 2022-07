Pur essendo un gioco decisamente enorme, tantissimi giocatori vorrebbero avere tra le mani un DLC per Elden Ring. Al momento non c’è nulla di ufficiale: nonostante sia molto probabile che FromSoftware prima o poi annuncerà un’espansione o un nuovo contenuto che espanderà la lore del gioco, per ora si tratta solamente di una speranza. Speranza che però non abbandona un giocatore in particolare, che ha deciso di lanciare una folle iniziativa fino a quando il team di sviluppo non svelerà i piani per il futuro del brand.

L’iniziativa è nata ovviamente su Reddit, dove l’utente JPNBusinessman ha deciso di sfidare e battere Malenia ogni giorno della sua vita, con una build diversa, fino a quando FromSoftware e Bandai Namco non annunceranno ufficialmente il DLC di Elden Ring. DLC che, ripetiamo, non è mai esistito ufficialmente e su cui neanche il team di sviluppo si è mai pronunciato in merito. Una vera e propria follia quella del giocatore, che però speriamo porti ai suoi frutti.

Per chi non la conoscesse, Malenia è un boss di Elden Ring, decisamente complesso da affrontare, e un giocatore ha deciso addirittura di mettersi a disposizione della community per poterla sconfiggere. Il pazzo che ha dato il via all’iniziativa si chiama Let Me Solo Her e ha sconfitto il boss per ben 1.000 volte, tanto da ricevere un riconoscimento ufficiale da parte di Bandai Namco. Nel caso di JPNBusinessman, però, non crediamo che basterà. L’uomo è stato decisamente chiaro: o un DLC oppure niente.

Al momento non è ancora chiaro su cosa stia lavorando FromSoftware. Nel corso dei prossimi mesi forse il team di sviluppo annuncerà i suoi nuovi progetti. Oltre a un ipotetico DLC per Elden Ring, secondo alcune voci di corridoio Hidetaka Miyazaki sarebbe al lavoro anche su un nuovo Armored Core. Indiscrezioni, che al momento però non trovano conferma: non ci resta che attendere eventuali comunicati ufficiali da parte dello sviluppatore per scoprire davvero cosa ci aspetta nei prossimi anni.