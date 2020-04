Electronic Arts lancia la campagna di sensibilizzazione contro il COVID-19

Electronic Arts, in seguito all’emergenza Coronavirus, ha dovuto ricorrere allo Smart Working da casa e, in questa occasione, i vertici della software house hanno deciso di lanciare l’iniziativa Stay Home Play Together, una campagna di sensibilizzazione per l’emergenza COVID-19 che vedrà coinvolti tutti i giocatori del mondo ludico in una serie di attività e di raccomandazioni.

In occasione di questa iniziativa, Electronic Arts, per annunciare l’apertura del nuovo portale e l’adesione della campagna social #stayandplay, ha pubblicato un post di apertura che cita: “In un momento in cui dobbiamo restare fisicamente separati, è incredibile vedere come le persone usano i giochi per stare insieme. Con questa nuova iniziativa Electronic Arts e i suoi 9.000 dipendenti sparsi per il mondo invitano tutti i giocatori del globo a rimanere a casa e a rispettare le norme emanate dagli enti pubblici e a cercare di divertirsi con i propri giochi preferiti, questo per cercare di fronteggiare l’emergenza del Coronavirus”.

Tutti sappiamo quanto è importante restare a casa e fermarsi. Ma anche se stare in casa e giocare ai videogiochi è un'ottima distrazione, non dimenticate quanto è importante prendersi delle pause dalle vostre console. PEGI raccomanda di fare una pausa ogni 45 minuti. — EA Italia (@EAitalia) April 7, 2020

A partire dalle prossime settimane, Electronic Arts ha comunicato che fornirà alla community videoludica nuovi tipi di intrattenimento, che permetteranno di competere con le celebrità e le star di EA. In seguito il colosso americano ha fatto sapere di essere in contatto con in partner di FIFA, NFL, NBA, e UFC per dare vita a nuovi eventi di aggregazione online all’insegna dello sport.

Tra le tante iniziative ci saranno anche degli eventi in streaming legati al mondo di The Sims 4 e ad altri videogiochi della compagnia, oltre a delle attività benefiche a supporto degli enti che stanno operando per combattere il Coronavirus. Una iniziativa che sicuramente farà felice l’utenza e che darà modo di sentirsi uniti, anche se in modo virtuale, nel settore sportivo.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo di questa campagna lanciata da Electronic Arts. Rimanendo sempre a tema Coronavirus anche Ubisoft si è data da fare: ecco i titoli gratuiti della società francese. Lo stesso hanno fatto gli sviluppatori di tutto il mondo che stanno donando giochi gratis per aiutare i giocatori confinati a casa.

Se interessati potete visionare il tweet postato da EA Italia, in cui tiene aggiornati sul situazione globale.