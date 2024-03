Prezzo RIDICOLO per Elex II per Xbox! solo 7€ su Amazon

Se vi piacciono gli RPG occidentali e avete amato il primo Elex, non potete farvi scappare per nessuno motivo Elex II per Xbox, disponibile su Amazon al prezzo assurdo di soli 7,98€, uno sconto dell'87% sul prezzo di listino di 59,99€! In Elex II esplorerete il pianeta Magalan, muovendovi come mai prima grazie al jetpack, che vi permetterà di volare. Vi troverete in un mondo vivo, dove gli NPC reagiranno alle vostre azioni, potrete interagire con il mondo e affrontare i nemici come preferite, dalla distanza o in mischia.

Elex II, chi dovrebbe acquistarlo?

Elex II vi farà immergere in un mondo dinamico, dove le vostre azioni influenzano il corso degli eventi e il comportamento degli NPC. La possibilità di affrontare i nemici sia a distanza che corpo a corpo e un sistema di controlli notevolmente migliorato assicurano un'esperienza di gioco divertente e coinvolgente.

Elex II non è certo una rivoluzione per il genere RPG, ma è comunque in grado di fornirvi diverse ore di divertimento, facendovi vivere un'avventura immersiva e coinvolgente sul pianeta Magalan. Se siete appassionati di RPG occidentali non può mancare nella vostra collezione, specialmente ora che è disponibile a meno di 8€ su Amazon grazie a uno sconto dell'87%!

Vedi offerta su Amazon