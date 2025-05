Embracer vuole lanciare 76 giochi in un anno: all-in

Il conglomerato svedese, Embracer, noto per la sua aggressiva strategia di acquisizioni seguita da ristrutturazioni e chiusure, sta attraversando un periodo complesso ma non rinuncia a piani ambiziosi. Nonostante le difficoltà finanziarie, l'azienda ha rivelato un programma che prevede il lancio di ben 76 titoli entro marzo 2026, spaziando tra nuove proprietà intellettuali, sequel di franchise esistenti e remaster di classici. Questa mossa rappresenta un tentativo di rilancio per un gruppo che negli ultimi anni ha vissuto una fase di profonda riorganizzazione interna e che sa tanto di all-in, in breve: o la va o la spacca.

Nella ricca pipeline di Embracer spiccano alcuni titoli già annunciati che stanno generando particolare attesa nella comunità dei videogiocatori. Metal Eden, Gothic 1 Remake e Reanimal figurano tra i progetti più riconoscibili, insieme a Fellowship, Wreckreation e un nuovo capitolo dedicato a SpongeBob SquarePants. A questi si aggiungono Norse: Oath of Blood e Deep Rock Galactic: Rogue Core, spin-off dell'apprezzato titolo cooperativo. Tuttavia, la maggior parte dei 76 giochi previsti resta avvolta nel mistero, con numerosi titoli che devono ancora essere ufficialmente presentati al pubblico.

La strategia di Embracer sembra chiara: puntare su una combinazione di produzioni AAA di alto profilo e titoli di portata più contenuta, cercando di diversificare il rischio e massimizzare le opportunità commerciali. I progetti di fascia alta, come dichiarato dalla stessa azienda, "continuano a essere fattori finanziari fondamentali in anni e trimestri specifici", rappresentando quindi i pilastri economici dell'intero gruppo.

Tra le produzioni più attese figura Marvel 1943: Rise of Hydra, un progetto guidato dalla celebre game director Amy Hennig, sviluppato da Skydance Games e pubblicato dall'etichetta Plaion di proprietà Embracer. Inizialmente previsto per le festività natalizie di quest'anno, il titolo ha subito un rinvio significativo al 2026, ufficialmente per "garantire ai giocatori la migliore esperienza possibile". L'azienda ha già avvertito gli investitori che, nonostante le aspettative di vendita elevate, i margini di profitto saranno ridotti a causa degli accordi di condivisione economica con altri partner coinvolti nel progetto.

Anche Killing Floor 3 rappresenta uno dei titoli di punta nel catalogo futuro di Embracer, insieme a un misterioso terzo progetto AAA che doveva debuttare nell'anno fiscale 2025/26 ma che "probabilmente avrà bisogno di qualche altro trimestre per essere perfezionato". Secondo le dichiarazioni della compagnia, questo titolo non ancora annunciato dovrebbe avere "dinamiche finanziarie simili a quelle di Kingdom Come: Deliverance 2", suggerendo quindi aspettative commerciali significative.

Ristrutturazione continua e nuove strategie aziendali

La riorganizzazione di Embracer non si limita al portafoglio di giochi in sviluppo. Parallelamente al lancio di questi 76 titoli, il gruppo ha annunciato l'intenzione di scorporare Coffee Stain Group, trasformandola in una società completamente autonoma entro la fine del 2025. Questa mossa si inserisce in un più ampio processo di ristrutturazione che ha visto il conglomerato svedese frammentarsi in diverse entità operative dopo anni di acquisizioni aggressive.

Il futuro di Embracer dipenderà in larga misura dal successo di questa ambiziosa pipeline di giochi, in un contesto industriale sempre più competitivo e caratterizzato da costi di sviluppo crescenti. La scommessa è chiara: recuperare stabilità finanziaria attraverso un catalogo diversificato, sperando che almeno alcuni dei 76 titoli in arrivo possano trasformarsi in successi commerciali capaci di sostenere l'intero gruppo.