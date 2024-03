EmuDeck dice addio a Yuzu, ma non lo toglierà dalla vostra Steam Deck

Uno degli argomenti più discussi nel mondo del gaming negli ultimi giorni è stata la chiusura del noto emulatore Yuzu in seguito alla denuncia di Nintendo. Se, per l'appunto, ora non è più possibile scaricare l'emulatore su PC per giocare ai titoli Switch, se avete già l'applicazione installata su Steam Deck potrete continuare a utilizzarlo tramite EmuDeck.

EmuDeck è uno dei migliori modi per sperimentare gli emulatori su Steam Deck e, anche se non è più possibile scaricare Citra e Yuzu, gli sviluppatori hanno confermato sul loro Discord che sia entrambi gli emulatori non verranno rimossi se li avete già installati.

EmuDeck non rimuoverà Yuzu dal vostro sistema.

Yuzu non potrà più essere installato da EmuDeck, ma le vostre installazioni attuali non verranno toccate.

EmuDeck non rimuoverà Citra dal vostro sistema.

Citra non potrà più essere installato da EmuDeck, ma le vostre installazioni attuali non verranno toccate.

EmuDeck, dunque, si sta impegnando nel supportare Yuzu e Citra, oltre ad aver appena proposto un aggiornamento piuttosto significativo per tutti i suoi utenti. La versione 2.2 viene, infatti, fornita con un completo ridisegno dell'interfaccia utente e avrete anche accesso al front-end Pegasus per avviare i vostri giochi, ed è un front-end focalizzato sulla personalizzazione.

Infine, c'è anche un nuovo selettore di layout per gli input Nintendo e Xbox. Ciò significa che potrete configurare i pulsanti sul vostro controller che utilizzate con Steam Deck, per assicurarvi che siano mappati secondo le vostre preferenze. Ciò significa anche che, ad esempio, potete scambiare i pulsanti su un controller Nintendo Switch Pro per mappare un controller Xbox, o viceversa.