Epic Games acquista RAD Game Tools, Unreal Engine ancora più potente

Sembra che in questo periodo Epic Games stia cercando di espandersi in diversi campi. Giusto settimana scorsa è arrivata la notizia dell’acquisizione di un intero centro commerciale, che a partire dal 2024 fungerà da quartier generale per la compagnia americana. Le acquisizioni però non terminano qui, e vanno a toccare anche altri campi; come la più recente che riguarda le tecnologie RAD Game Tools.

L’annuncio arriva direttamente da Epic Games, la quale ha dichiarato tramite un comunicato di aver acquistato RAD Game Tools. Parliamo di una società di sviluppo software per videogiochi i cui prodotti e tecnologie compaiono in quasi 25.000 titoli. Insieme, Epic e RAD pianificano di integrare la potente tecnologia RAD all’interno dell’Unreal Engine, col tutto che sarà a vantaggio degli degli sviluppatori e dei giocatori.

Dopo questa acquisizione i membri del team RAD collaboreranno strettamente con i team di rendering, animazione, approfondimenti e audio di Epic Games, integrando miglioramenti in Unreal Engine e non solo. Le forze combinate di RAD ed Epic consentiranno a un numero ancora maggiore di sviluppatori di accedere a strumenti che velocizzano il caricamento e il download delle texture dei loro giochi, offrendo un’esperienza di gioco e video di migliore qualità.

Ovviamente il tutto verrà implementato anche sul gioco di punta di Epic Games, ovvero Fortnite. Non sappiamo ancora, però, in che modo i software RAD andranno a modificare l’esperienza visiva del battle royale di successo, ma ci aspettiamo nuovi dettagli in futuro. Cosa ne pensate di questa espansione da parte di Epic? Quali sono le vostre aspettative per il futuro della compagnia americana? Fatecelo sapere lasciando un vostro commento nella sezione dedicata.