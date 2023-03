Fin dal lancio, l’Epic Games Store ha fatto dei regali a cadenza settimanale una vera e propria tradizione. Tantissimi i giochi regalati dal 2018 a oggi, tra cui anche giochi tripla A come per esempio Death Stranding e vari titoli prodotti da Arkane Studio, team di sviluppo responsabile di Prey e Dishonored, oltre che del franchise di Deathloop. Nel corso della presentazione del recap dell’ultimo anno di attività, la società ha ribadito che questa politica continuerà.

Pur non essendo una politica profittevole, con Epic Games che comunque continua a perdere denaro ogni volta che un gioco viene regalato, questa iniziativa continuerà anche nel 2023. Questo significa che i giocatori potranno comunque aspettarsi almeno un gioco in regalo ogni settimana. Questo ovviamente non varrà nelle festività natalizie, visto che nel corso degli ultimi anni la società ha regalato tra i 14 e i 15 giochi gratuiti, uno al giorno, da poco prima di Natale fino al Capodanno.

Non solo giochi gratis. Epic Games ha anche annunciato l’arrivo di una nuova feature, dedicata agli sviluppatori. Esattamente come avviene su Steam, anche lo store della società di Tim Sweeney ha deciso di dare il via all’autopubblicazione dei videogiochi. Questo significa che tutti potranno pubblicare in autonomia il loro gioco nel corso del 2023. “Questi nuovi strumenti sono disponibili nel Portale sviluppatori di Epic e permetteranno una crescita esponenziale dei giochi e delle app del nostro catalogo, oltre a semplificare il processo per inserire i prodotti per PC idonei direttamente sull’Epic Games Store, rendendoli fruibili ai numerosissimi utenti su scala globale”, si legge nel comunicato della società.

Pochi cambiamenti dunque, tante conferme: il 2023 di Epic Games sarà sicuramente all’insegna dei giochi gratis, ma anche dell’ottimizzazione del suo client e un importante passo avanti per quanto riguarda la possibilità di portare nuovi titolo ai giocatori.

