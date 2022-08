Epic Games ha appena reso disponibili i nuovi giochi gratuiti del 25 agosto sul suo store. Inoltre, la piattaforma ha rivelato anche quelli che saranno i titoli del primo settembre. Tra i tanti, troviamo alcuni giochi piuttosto interessanti. In dettaglio, Epic ha reso disponibile un pacchetto 30 anniversario per Destiny 2 e regalerà Knockout City e Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition a settembre.

Shadow of the Tomb Raider (2018)

Il Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie offre ai giocatori una nuova segreta, il lanciarazzi esotico Gjallarhorn, il set di armatura Aculeo e un arsenale di armi, armature ed elementi cosmetici. Questo contenuto sarà disponibile fino al 30 agosto 2022. Inoltre, Epic Games regala anche Ring of Pain, un roguelike a turni nel quale ci troveremo ad affrontare diversi dungeon generati proceduralmente. Il titolo sarà disponibile fino al primo settembre 2022, quando cederà il posto ai giochi menzionati in precedenza.

Per quanto riguarda i titoli gratuiti del primo settembre disponibili su Epic Games, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition è il capitolo finale della recente trilogia reboot della serie con protagonista la celebre archeologa Lara Croft. Trattandosi, appunto, della Definitive Edition, questa versione comprende tutti i DLC pubblicati dal lancio del gioco senza alcun costo aggiuntivo. Il gioco mette Lara Croft alle prese con l’imminente apocalisse Maya che minaccia le sorti del pianeta.

Knockout City, invece, è un frenetico free to play che sarà disponibile dal primo settembre su Epic Games. Il titolo ci catapulta all’interno di emozionanti sfide a suon di dodgeball con le ambientazioni cittadine che fanno da sfondo a queste partite all’ultimo colpo. L’ultimo dei titoli di settembre, infine, sarà Submerged: Hidden Depths che, invece, è un gioco di esplorazione open world, in cui bisogna viaggiare per le rovine di un mondo sommerso. Il titolo, inoltre, non prevede combattimenti ed è un’emozionante avventura in terza persona.