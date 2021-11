Epic Games compra Harmonix, ma non per il motivo che pensate

Poche ma buone. Si potrebbe riassumere così la filosofia di Epic Games in fatto di acquisizioni: nel corso degli ultimi anni, infatti, il team che ha dato i natali a Fortnite ha messo a segno una serie di acquisizioni piuttosto importanti, tra cui Mediatonic e Psyonix. Oggi il colosso statunitense ha annunciato un’altra acquisizione, ovvero Harmonix. Chi sono? Gli autori di Rock Band e di tanti altri giochi a tema musicali. Peccato però che l’acquisizione non darà i frutti a cui tanti utenti pensavano.

In estrema sintesi: no, non ci sarà un nuovo Rock Band, un nuovo Fuser, un nuovo gioco del loro portfolio IP. Harmonix è semplicemente stata acquisita da Epic Games per lavorare a “nuovi modi per godere della musica”. Ovviamente tutto in digitale, perché è quello il campo di riferimento dei creatori di Fortnite. E sarà proprio con il loro Battle Royale che queste novità prenderanno vita, almeno nelle più probabili delle ipotesi.

Fortnite ed Epic Games hanno già dimostrato come i due mondi possano in qualche modo convivere. Lo ha dimostrato nel momento in cui Ariana Grande si è esibita sul palco dell’Arena del Battle Royale, facendo intendere al mondo intero che il gioco oramai non è più, appunto, solo un videogioco ma piuttosto un carburante speciale per iniziative davvero gigantesche. Resta ovviamente l’incognita di sapere a cosa lavorerà Harmonix, ma almeno per ora è escluso l’arrivo di un nuovo gioco da parte del tema di sviluppo.

L’acquisto di Harmonix da parte di Epic Games non andrà comunque ad intaccare i lavori del team. Come già confermato, Fuser e Audica resteranno su Steam e non ci sono piani per staccare la spina ai vecchi giochi della software house. Non è escluso che nel prossimo futuro i progetti non possano svilupparsi in altre maniere, ma almeno per ora la sensazione è che i nuovi lavori e le nuove idee di Harmonix prenderanno vita solamente in Fortnite e non altrove.