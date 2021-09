Halo arriverà su Steam Deck grazie a Epic Games

Epic Games ha appena rilasciato un aggiornamento del suo software Easy Anti-Cheat che aggiungerà il supporto per Steam Deck, nonché per i sistemi operativi Linux e macOS. Secondo un post sul blog di Epic, il nuovo aggiornamento è ora disponibile gratuitamente per gli sviluppatori ed è progettato per funzionare con Proton e Wine per garantire che tutte le piattaforme sotto Linux ottengano il pieno supporto anti-cheat.

Easy Anti-Cheat è uno strumento che monitora il singolo giocatore durante le varie partite online per assicurarsi che non imbrogli usando dei trucchi per ottenere delle armi aggiuntive, delle vite in più e molto altro. Tra i giochi che utilizzano Easy Anti-Cheat troviamo Halo, Apex, Far Cry 5, Fortnite, Watch Dogs 2 e moltissimi altri giochi: la lista completa è presente nel sito ufficiale.

Questa è un’ottima notizia per i giocatori Linux e per il nuovo Steam Deck, dal momento che i servizi anti-cheat erano precedentemente esclusivi dei sistemi operativi Windows. Ora, più piattaforme hanno la capacità di far girare tutti i giochi multiplayer con il popolare software anti-cheat di Epic, a condizione che gli sviluppatori abilitino il supporto Linux e Mac.

Ciò è particolarmente importante per Steam Deck di Valve, che conta sul fatto che SteamOS sia in grado di eseguire l’intera libreria Steam. Ovviamente, la mancanza del supporto anti-cheat avrebbe potuto essere un grosso problema per la nuova console.

Sembra però che Valve sapesse che gli SDK anti-cheat sarebbero stati un problema e stava lavorando a una soluzione molto prima d’ora. GamesRadar aveva riferito circa un mese fa che Valve si era concentrata sull’assicurare che Steam Deck eseguisse ogni singolo gioco nella libreria Steam, tanto che Valve considerava un bug qualsiasi gioco non compatibile. Lo sviluppatore di Steam, Lawrence Yang, ha detto specificamente “Vogliamo davvero che l’intera libreria funzioni… Se non funziona, lo vediamo come un bug e vogliamo risolverlo”.

Per fortuna Valve ha ora risolto questo “bug” e il Steam Deck avrà il supporto Easy Anti-Cheat prima del rilascio delle console a dicembre. Steam Deck è un vero e proprio PC portatile, alimentato da Steam OS 3.0 e in grado di far girare i giochi a una risoluzione massima di 800p sul suo schermo LED da 7”, con dettagli medio-alti a 60 FPS su quasi tutti i giochi. La console sarà disponibile a dicembre a partire da 419 euro per la versione base, per salire a 679€ per quella dotata di un SSD da 512GB.