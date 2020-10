Epic Games: gioco gratis PC dell’1 ottobre 2020, link download

Come ogni giovedì, da più di un anno, Epic Games Store ci regala un nuovo gioco gratis PC. Oggi, 1 ottobre 2020, i videogame dell’ultima settimana sono stati rimossi e sono stati sostituiti con la nuova proposta, che sarà disponibile fino all’8 ottobre 2020. Si tratta del colorato Pikuniku. Vediamone tutti i dettagli.

Pikuniku, il gioco gratis PC dell’Epic Games Store dell’1 ottobre 2020, ci chiede di “aiutare strani personaggi a superare avversità, scoprire una cospirazione dello stato profondo e fare il via a una mini-rivoluzione divertente in questa piacevole avventura distopica.” Il gioco è stato sviluppato da Sectordub e distribuito da Devolver Digital, noto editore di giochi indie folli e di alta qualità. Si tratta di un indie sviluppato da quattro persone (Rémi Forcadell, Arnaud De Bock, Calum Bowen e Alan Zucconi). Il gioco dispone della lingua italiana anche per il parlato.

Vediamo i requisiti del gioco gratis PC dell’1 ottobre 2020.

Requisiti minimi

Sistema Operativo: Windows 7, 8.1, 10 x86/x64

Processore: Intel Core2 Duo E4500 (2 * 2200) o equivalente

Memoria: 2 GB di RAM

Spazio di Archiviazione: 300 MB di spazio disponibile

Direct X: Versione 10

Scheda grafica: GeForce 9600 GT (512 MB) / Grafica HD Intel 2500

Altro: Controller consigliato

Potete trovare il gioco sull’Epic Games Store nella relativa sezione dei giochi gratis della settimana (raggiungibile tramite il link qui sotto), oppure accedere direttamente tramite l’Epic Games Launcher per aggiungerlo alla vostra libreria.

Nuovi giochi gratis dell’8 ottobre

Abbiamo inoltre la conferma di quali sono i giochi gratis in arrivo la prossima settimana:

Abzù

Rising Storm 2: Vietnam

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis di oggi?