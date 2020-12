Epic Games: gioco gratis PC del 21 dicembre, link download

Continua la grande offerta natalizia di Epic Games Store, grazie alla quale i tantissimi giocatoti PC possono aggiungere alla propria libreria digitale un gioco gratuito al giorno per ben due settimane. Ricapitolando, i primi giochi che sono stati proposti in questo periodo pre-natalizio hanno abbracciato diverse tipologie e generi, come per esempio: Cities Skyline, Oddworld New’N Tasty, The Long Dark e Defense Grid 1.

Ora è finalmente giunto il momento di scoprire cosa ha in serbo per noi l’Epic Games Store per la giornata di oggi lunedì 21 dicembre. Il gioco gratis offerto è Alien Isolation, uno dei survival horror più apprezzati dell’uscente ottava generazione videoludica. Dopo innumerevoli trasposizioni videoludiche della saga cinematografica di Alien, Creative Assembly è riuscita a confezionare una vera perla per il genere horror fantascientifico.

Ambientato quindici anni dopo il primo film, in Alien Isolation vestiremo i panni di Amanda, la figlia di Ellen Ripley, mentre dovrà scoprire la verità sulla scomparsa della madre. A fare “compagnia” Amanda, ovviamente ci sarà l’iconico Alien che darà costantemente la caccia alla malcapitata. Uno degli aspetti più lodevoli di questa produzione è proprio l’IA del nemico, sempre pronto a darvi filo da torcere in modi sempre diversi e mai del tutto prevedibili. Potete riscattare Alien Isolation gratis a questo indirizzo.

Anche per oggi Epic Games ci ha fornito un gran gioco da aggiungere di corsa alla nostra ludoteca digitale. Al momento, come al solito durante questa offerta, l’identità del prossimo gioco gratuito ci è celata. Pertanto non ci resta che darvi appuntamento domani, sempre a quest’ora, per scoprire insieme quale altro graditissimo regalo avrà da farci l’Epic Games Store. Cosa ne pensate di Alien Isolation? Avete già giocato a questo survival horror o per voi sarà la prima volta? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata qua sotto.