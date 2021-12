Epic Games, il buono sconto di 10 euro funzionerà per sempre

Epic Games Store aveva fatto sapere di aver regalato a tutti gli utenti un buono sconto di 10 euro da poter utilizzare su tutti i giochi presenti nello store digitale. Molti giocatori si sono quindi fiondati a fare qualche acquisto di Natale e tanti hanno approfittato di questa offerta per poter finalmente mettere le mani sulla versione PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade. La casa di Fortnite ha così dimostrato di credere davvero molto nei regali ai propri utenti, soprattutto considerando quanti giochi sta mettendo gratuitamente ogni giorno.

Il gioco gratis sull’Epic Games Store di oggi è stato rivelato soltanto poco fa che già scopriamo un’altra interessante novità. Il già citato buono di 10 euro, al contrario di come molti pensavano, non ha una durata limitata e non dovrete affrettarvi a fare alcun acquisto. Al contrario, tutti gli utenti avranno la possibilità di ottenere questo sconto in qualsiasi momento, anche quando si concluderanno i saldi invernali dello store. Di fatti, basterà effettuare un acquisto di almeno 14,99 euro e si applicherà automaticamente il buono da 10 euro, pagando il prodotto soltanto 4,99 euro.

Non dimenticate però che prima di tutto dovrete cliccare su questo link, effettuare l’accesso con il vostro account di Epic Games e riscattare il buono. Peraltro, è l’occasione perfetta per recuperare qualche titolo recente che potrebbe esservi sfuggito o mettere le mani su qualche opera con più anni alle spalle. Attualmente in sconto ci sono opere molto importanti come Battlefield V, Far Cry 6, Jurassic World Evolution 2 o l’ottimo Back 4 Blood.

Se invece pensate di riuscire a farvi bastare i giochi che Epic Games sta regalando in questi giorni, non dimenticate che quello di oggi è nientemeno che l’ottimo survival shooter Remnant: From the Ashes, scaricabile senza costi aggiuntivi fino alle 17:00 di domani. Se approfitterete degli sconti e del buono da 10 euro, fateci sapere commentando in calce quale sarà il vostro prossimo acquisto!