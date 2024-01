Epic Games regala Marvel's Guardians of the Galaxy, ecco il link

Per le festività, Epic Games Store sta regalando una serie di videogiochi davvero notevoli. Ieri è stato offerto gratuitamente A Plague Tale: Innocence, mentre oggi è il turno di Marvel's Guardians of the Galaxy.

Il gioco dei Guardiani della Galassia è stato molto sottovalutato dall'utenza. Vero, il gameplay comincia diventare abbastanza ripetitivo sul lungo periodo, ma la componente narrativa e la scrittura dei personaggi è davvero molto godibile e regala davvero ottime soddisfazioni.

Attraverso questo link potrete accedere immediatamente alla pagina ufficiale del gioco su Epic Games e scaricarlo. Ovviamente dovrete registravi al noto client per poterci giocare e vi ricordiamo, inoltre, che avrete tempo fino a domani (venerdì 5 gennaio) alle 17:00 per poterlo riscattare.

Di seguito, invece, potete leggere le conclusioni della nostra recensione sul gioco:

Marvel's Guardians of the Galaxy è un buon gioco che riesce a catturare alla grande l’anima dei Guardiani della Galassia, regalandoci una avventura colma di battute ed emozioni. Peccato solo per una struttura di gioco stantia e sui binari, che non sostiene adeguatamente un’opera con molto potenziale. Si poteva sperare in qualcosa di più, ma alla fine dei conti Marvel's Guardians of the Galaxy riesce comunque a rendere tutto sommato onore al nome che porta.