Epic Games, Sony investe 250 milioni nella società

Una notizia che lascia di stucco, sopratutto dopo l’arrivo delle box art ufficiali che ci accompagneranno per un intera generazione. Tramite un comunicato stampa congiunto Sony ed Epic Games hanno fatto sapere che l’azienda giapponese ha deciso di investire ben 250 milioni di dollari e cosi acquisendo una quota di minoranza della società che ha portato alla luce Fortnite e che sta cambiando il modo di investire nel mercato videoludico.

Una notizia che fa ben pensare soprattutto per il futuro di tante software house che sono sotto il dominio di Sony e che da questo momento potrebbero ricevere tantissimo aiuto da Epic. Non solo quindi una mossa di business ma sembrerebbe quasi “un’alleanza” per cercare di avere il predominio anche nel mercato third party. Sony durante questi mesi ci sta sempre di più sorprendendo, tante piccole mosse strategiche che fanno pensare ad una prossima generazione che pensa davvero allo sviluppatore e da tante possibilità a chi vuole creare qualcosa di innovativo.

“La potente tecnologia di Epic in settori come la grafica li pone all’avanguardia nello sviluppo di motori come l’Unreal Engine e altre innovazioni” ha dichiarato Kenichiro Yoshida, CEO di Sony. “Non c’è migliore esempio di questa rivoluzionaria esperienza se non Fortnite. Attraverso i nostri investimenti esploreremo ulteriori opportunità di collaborazione con Epic per deliziare e valorizzare i consumatori e l’industria, non solo nei giochi, ma anche attraverso il panorama dell’intrattenimento digitale in rapida evoluzione”.

Contrariamente quindi a quanto si possa pensare è molto probabile che in un futuro prossimo potremmo vedere titoli sviluppati da Epic Games in anteprima temporale sulla console di Sony, oppure del marketing messo all’interno di Fortnite. Non sappiamo cosa ci aspetta il futuro, ma al momento abbiamo soltanto queste piccole mosse di Sony che fanno pensare all’espansione che vuole affrontare la società giapponese. Voi cosa ne pensate della notizia? Cosa potrebbe portare questo investimento?