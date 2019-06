Epic Games Store: un altro titolo diventa esclusiva

La software house dietro Fortnite continua dritta sulla sua strada: un altro atteso titolo si unisce alla schiera di esclusive dell'Epic Games Store su PC.

L’Epic Games Store in questi pochi mesi di vita si è distinto per due politiche molto particolari. Lo store digitale creato dalla software house dietro Fortnite infatti, oltre a star accaparrandosi un gran numero di titoli in esclusiva più o meno temporale, sta al contempo anche regalando ai propri utenti un gioco diverso ogni settimana.

Se la seconda meccanica è sicuramente positiva, avendoci permesso di recuperare titoli di primissimo piano come RiME e The Witness senza aprire il portafoglio, la prima è invece decisamente vista di cattivo occhio da parte della community. Tra un Borderlands 3 e un Heavy Rain, per elencarne due a caso, sono infatti già diversi i titoli anche importanti che sbarcheranno prima sullo store di Epic Games.

A entrare sotto l’egida dell’Epic Games Store, diventandone un titolo esclusivo, è stato questa volta un titolo dal nome magari meno altisonante ma comunque decisamente interessante. Stiamo infatti parlando di Ghostbusters: The Video Game Remastered, ri-masterizzazione del tanto apprezzato tie-in.

Considerando come attualmente sia Saber Interactive a lavorare sul progetto, l’esclusività data all’Epic Games Store non dovrebbe sorprendere più di tanto. Anche il precedente titolo dello studio, il buon World War Z, ha infatti percorso la stessa strada, raggiungendo anche un buon numero di copie vendute grazie a tale scelta.

Non ci sono purtroppo ulteriori notizie sull’accordo fatto tra le due software house e non ci è quindi dato sapere se Ghostbusters: The Video Game Remastered resterà per sempre sull’Epic Games Store o se prima o poi potremo rivivere le avventure dei celebri acchiappa fantasmi anche su altri lidi.

Che ne pensate di questa notizia? La politica di Epic Games comincia a stufarvi o per voi un launcher vale l’altro?