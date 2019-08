Epic Games Store: ecco i giochi gratis della terza settimana di agosto

Epic Games Store ha finalmente svelato quali sono i titoli che avremo modo di giocare gratuitamente dalla terza settimana di agosto.

Epic Games Store, il negozio digitale dei creatori di Fortnite, non è affatto il più amato dal pubblico. Per quanto alcune critiche siano comprensibili (principalmente legate alla mancanza di una serie di funzioni garantite da Steam), dichiararsi contro lo store è divenuto quasi di moda: indipendentemente dalle motivazioni, Epic Games Store sta proseguendo dritto per la propria strada, rabbonendo i giocatori con una serie di titoli gratis a cadenza settimanale. Da più di due mesi, e fino alla fine del 2019, avremo accesso ad almeno un gioco gratuito ogni sette giorni.

Lo scorso giovedì sono stati resi disponibili ben due giochi di alto livello: Alan Wake e For Honor. Il primo è un’avventura horror lineare, sviluppata da Remedy Entertainment (attualmente impegnati nella pubblicazione di Control). Il secondo è il picchiaduro online sviluppato da Ubisoft che ci mette nei panni di un guerriero in scontri all’ultimo sangue. Da oggi, fino al 15 agosto, avremo modo di fare il download di Gnog, un puzzle 3D ambientato in un mondo tattile composto da giocattoli colorari e segreti. Lo potete reclamare a questo indirizzo.

Per quanto riguarda la terza settimana di agosto, invece, avremo modo di ottenere gratis Hyper Light Drifter, gioco di ruolo d’azione ispirato ai classici in 16 bit, e Mutant Year Zero: Road to Eden, lo strategico a turni ad ambientazione postapocalittica. Questi due titoli saranno disponibili a partire dal 15 agosto, fino al 22 agosto.

Diteci, cosa ne pensate dei titoli offerti ultimamente dall’Epic Games Store? Li state reclamando, oppure non vi interessano in alcun modo?