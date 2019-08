Epic Games Store: ecco i giochi gratis della quinta settimana di agosto

Epic Games ha finalmente reso disponibile in modo totalmente gratuito Fez per una settimana sul proprio store digitale Epic Games Store.

Prosegue senza interruzioni anche questa settimana la simpatica e conveniente iniziativa dell’Epic Games Store, che continua incessantemente a regalare interessantissimi titoli ai propri affezionati utenti. Dopo gli ottimi Mutant Year Zero: Road to Eden e Hyper Light Drifter è questa volta però solo un titolo, per quanto pregevole, ad essere stato reso disponibile al download gratuito.

Stiamo infatti parlando dell’evergreen Fez che, nonostante diversi anni sul groppone, riesce comunque ad essere ancor oggi un’esperienza decisamente gradevole e di qualità. Potete trovarlo sull’Epic Games Store gratuitamente fino al prossimo 29 agosto. Fatelo vostro prima di tale data direttamente da questo link!

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Fez è un platform che gioca saggiamente tra le due e le tre dimensioni e che ci mette nei panni del simpatico Gomez in un viaggio ai confini dello spazio e del tempo.

Una volta arrivati al 29 agosto Fez tornerà purtroppo a prezzo pieno e sarà di conseguenza un altro titolo a prendere il suo posto. A partire dal 29 agosto fino al 5 settembre sarà infatti gratis sull’Epic Games Store Celeste e Inside, due titoli di altissima qualità da non farsi sfuggire.

Fez si va quindi ad aggiungere ad una lunga carrellata di titoli fino ad oggi resi disponibili senza mettere mano al portafogli da Epic Games come, ad esempio, Rime, This War of Mine, Alan Wake e The Witness.

Che ne dite di questa notizia, avevate già giocato l’ottimo Fez? Tra i tanti titoli proposti fino ad oggi gratuitamente da Epic Games sul proprio store digitale qual è il vostro preferito? Raccontateci le vostre esperienze a riguardo direttamente nei commenti!