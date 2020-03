Epic Games Store: Samurai Shodown e tanti altri giochi in arrivo

Il catalogo di Epic Games Store è pronto ad aggiornarsi con l’arrivo di ben otto nuovi e interessanti prodotti. I giochi in questione andranno ad arricchire poco alla volta l’offerta dello store durante i prossimi mesi del 2020. Di seguito l’elenco completo: Samurai Showdown, Dread Nautical, Totally Reliable Delivery Service, Industries of Titan, Sludge Life, Saturnalia, Among Trees e Diabotical.

Il gioco più celebre della raccolta in arrivo è sicuramente Samurai Shodown, picchiaduro ambientato nel Giappone del 1700. I combattimenti a base di katane sono molto avvincenti e soprattutto riescono a coinvolgere per la straordinaria tensione che trasmettono ai giocatori. Molto curato è anche lo stile grafico Cel Shading, che si ispira molto a quanto visto con il picchiaduro Street Fighter 4 di Capcom.

Vi ricordiamo che il titolo realizzato da SNK è disponibile dal 25 febbraio 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Per il momento non conosciamo le date esatte di uscita su Epic Games Store ad eccezione di Industries of Titan e Diabotical, un valido arena shooter in prima persona in arrivo gratuitamente il prossimo 1 giugno 2020.

Industries of Titan sarà disponibile, invece, il 14 aprile 2020. Il titolo in questione è un gestionale simulativo, in cui i giocatori dovranno dedicarsi alla costruzione di una grande città industriale. L’ambientazione è di genere sci-fi, essendo ambientato su Titano, la luna di Saturno. Da non sottovalutare l’importanza degli elementi strategici: si potranno progettare enormi fabbriche per incrementare la potenza produttiva della città, costruire potenti astronavi da usare in guerra oltre a poter esercitare la propria influenza politica sul resto del mondo di gioco.

Cosa ne pensate di questi nuovi giochi che saranno a breve disponibili su Epic Games Store?