Epic Games Store sarà disponibile su Android nel 2019

Tramite un’intervista rilasciata dal fondatore di Epic Games, Tim Sweeney, scopriamo che l’Epic Games Store non sarà limitato a PC e Mac. Nel corso del 2019, infatti, dovrebbe arrivare anche su Android. La compagnia vorrebbe anche lanciarlo su iOS, ma pare che ci sia un conflitto con la politica di Apple.

Per quanto riguarda le console, Sweeney ha affermato in traduzione: “Le console sono un mercato differente, con macchine da gioco dedicate con costi hardware che sono spesso bilanciati dai ricavi del software. Epic non vuole gestire una vetrina sulle console ma, in qualità di produttore di un motore da gioco, facciamo tutto quello che possiamo per abilitare il cross-play.”

Pare però che per la compagnia ritenga prematuro parlare dei dettagli della versione Android dell’Epic Games Store. Chiaramente, se il negozio virtuale arrivasse su mobile, diverrebbe un secondo punto di vendita di molti giochi di terze parti, ma sopratutto l’unico su cui trovare Fortnite, che già ora bypassa il Google Play Store.

L’anno è appena iniziato e potrebbe volerci molto prima di veder andare a buon fine i piani di Epic. La compagnia pare avere le idee chiare su come muoversi: non ci resta che attendere e vedere cosa succederà e come si adegueranno i competitor.