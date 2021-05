Epic Games Store: svelati i guadagni degli sviluppatori dai giochi gratis

Le ultime settimane sono state molto improntate su dati e statistiche delle varie compagnia videoludiche. Anche la rivista TIME, nella giornata di ieri, ha pubblicato sulle proprie pagine una classifica contenente le 100 aziende più influenti del 2021, e tra queste ci troviamo alcuni grandi nomi del videogioco come: Sony, Microsoft, Roblox, Epic Games e altre ancora. Proprio riguardo a quest’ultima, ora, abbiamo ricevuto un’informazione davvero interessante.

Come ben saprete, sono ormai diversi mesi che va avanti una causa legate tra Epic Games ed Apple. Mentre i due colossi americani sono tutt’ora in ballo con la delicata questione, sono emersi in rete diversi documenti che possono risultare interessanti per tutti coloro che apprezzano anche il lato più statistico dell’industria videoludica. Proprio uno di questi documenti mostra nel dettaglio quanto hanno guadagnato gli sviluppatori dai giochi gratis proposti settimanalmente nello store digitale Epic.

Una parte di questo documento è stata condivisa su Twitter da Simon Carless, il quale ha pubblicato un immagine che mostra alcuni dei dati presenti nel foglio. Ciò che emerge è come il gioco gratuito settimanale che è costato di più ad Epic Games sia stata la trilogia di Batman Arkham, costata ad Epic 1.5 milioni di Dollari. A seguire troviamo Subnautica, con il survival sottomarino che è costato alla compagnia americana 1.4 milioni di Dollari. In totale, invece, Epic ha speso 11 milioni di Dollari tra tutti i giochi presenti nella lista.

Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj

— Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021