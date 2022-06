Battlestate Games ha svelato ufficialmente Escape from Tarkov Arena. Si tratta del primo progetto inedito del team di sviluppo russo ed è stato annunciato con i primi dettagli sul gameplay e le modalità di distribuzione, oltre che al primo gameplay trailer, pubblicato nel corso delle ultime ore.

Come riportato da Battlestate Games, Escape from Tarkov Arena è un progetto completamente inedito, che verrà distribuito in due modi: i possesso del pack EoD lo riceveranno gratuitamente come DLC per il gioco base, mentre chi invece ne è sprovvisto potrà acquistarlo separatamente dal titolo originale. Arena è un gioco decisamente diverso rispetto al progetto originale ed è sostanzialmente un multiplayer first person shooter per PC, con tutte le meccaniche hardcore di Escape from Tarkov.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, il team di sviluppo sta lavorando per introdurre diverse modalità PvP e PvE. Saranno presenti numerose armi ed equipaggiamenti da sbloccare con la prgressione in-game. Ci sarà anche la possibilità di giocare con il proprio personaggio del progetto originale. Il filmato, divulgato nelle scorse ore, mostra alcune sequenze di gameplay, ovviamente ancora in stato alpha. Potete dare uno sguardo al video completo poco più in basso, ricordandovi però che tutte le sequenze sono tratte da una versione non definitiva del gioco.

Passiamo ora alla data di uscita. Al momento Battlestate Games non ha voluto annunciare una finestra di lancio. Escape from Tarkov Arena è infatti ancora sprovvisto di qualsiasi riferimento per il suo debutto, ma il team di sviluppo ha annunciato l’arrivo di una closed beta per l’autunno 2022. Le modalità con cui i giocatori potranno prenderne parte, però, devono essere ancora annunciate. Restiamo dunque in attesa di ulteriori comunicazioni da parte della software house. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.