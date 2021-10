Esclusive PS5 e PS4 su PC: spuntano in rete i prossimi giochi, con tanto di date

In questi giorni si fa un gran parlare di quello che sarà il futuro del marchio PlayStation su PC. Non è un segreto che Sony stia puntando molto sul mercato PC, e le tante esclusive PS5 e PS4 già disponibili su Steam vanno a confermare l’impegno che sta portando avanti Sony ultimamente nell’espandere la propria community di appassionati.

Sappiamo che il prossimo titolo Sony in arrivo su PC sarà God of War, ma online si parla già di quelle che potrebbero essere le prossime esclusive PS5 e PS4 in arrivo. A svelare quelli che sarebbero i piani di PlayStation ci aveva pensato un recente leak di GeForce NOW, che ora è stato ripreso da alcuni utenti su ResetEra.

In breve, è apparsa in rete una lista di titoli PlayStation in arrivo su PC, e tra i già annunciati God of War e Uncharted Legacy of Thieves Collection troviamo anche una serie di giochi come Demon’s Souls, Returnal, Ghost of Tsushima e molti altri, con tanto di date d’uscita.

Il tutto, ad oggi, non ha ancora trovato alcuna conferma ufficiale da parte di Sony, ma non è da escludere che prima o poi i giochi presenti in questa lista possano davvero uscire anche su PC vista la volontà di PlayStation di ampliare la propria community anche al di fuori delle proprie console.