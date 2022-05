Nel corso delle ultime ore, gli sviluppatori di SCS Software hanno annunciato che il DLC Heart of Russia di Euro Truck Simulator 2 non verrà pubblicato. Le motivazioni sono ovviamente da ricercarsi nella guerra in Ucraina, scatenata dall’invasione russa avvenuta il 24 febbraio 2022 e che ancora oggi continua.

Lo sviluppo di Heart of Russia era praticamente completo già a febbraio, visto che mancavano appena due mesi alla chiusura dei lavori, ma dopo l’inizio della guerra SCS Software si è interrogata su cosa dovesse fare. La release del contenuto aggiuntivo poteva infatti essere interpretata come un appoggio o una tolleranza alle operazioni in corsa. Per questo motivo il team di sviluppo ha deciso di fare un passo indietro.

“Abbiamo sviluppato il nostro gioco per essere il più apolitici possibili. Abbiamo amato l’idea che un giocatore possa far visita a un paese vicino e amiamo un hobby che ci permette di connetterci a vicenda invece di dividersi”, le parole del team affidate al loro blog ufficiale. “Tante persone stanno soffrendo e questo DLC si collega direttamente alla Russia, dunque abbiamo deciso di non pubblicarlo per evitare fraintendimenti”.

Una presa di posizione decisamente forte quella di SCS Software, che va a braccetto con ulteriori mosse da parte di altri publisher e sviluppatori, che hanno ritirato i loro prodotti dal mercato o (in alcuni casi) anche cancellato determinate versioni dei loro giochi destinate a Mosca. La guerra non trova spazio nel mondo dei videogiochi, almeno quella reale, ed è molto probabile che nel prossimo futuro verranno prese ulteriori misure da parte di altri sviluppatori.

SCS Software non ha chiarito se il DLC vedrà mai la luce. Molto probabilmente, non appena i tempi lo permetteranno, il contenuto aggiuntivo potrebbe essere pubblicato. Semplicemente, adesso come adesso, è forse davvero troppo presto per Heart of Russia. In futuro, chissà.