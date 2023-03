Leslie Benzies è stata una delle personalità più importanti dietro a diversi capitoli di GTA, e ora che ha lasciato Rockstar Games fondando la sua nuova compagnia Build a Rocket Boy, è più che pronto ad iniziare una sua nuova fase creativa. Del prossimo progetto di Benzies conosciamo diverse informazioni, ma c’è ancora tanto fumo attorno al fantomatico Everywhere. Nelle scorse ore, però, sono arrivate tutta una serie di novità molto interessanti, compreso l’annuncio di un secondo progetto di questo autore.

Everywhere è un’esperienza che promette di essere colossale. Non un videogioco tradizionale, ma più una piattaforma in cui fare diverse esperienze di vario tipo, di socializzare e di creare da zero i propri giochi. In tutto questo sarà presente anche Mindseye: il secondo grande progetto di Build a Rocket Boy e Leslie Benzies che sarà giocabile proprio all’interno di Everywhere. Questo titolo si è presentato dal nulla giusto ieri con un teaser davvero affascinante.

Il team di sviluppo ha definito MindsEye come un gioco di azione e avventura ad alto tasso di adrenalina. Si tratta, nello specfico, di un titolo tripla A e basato sulla trama ambientato in un mondo futuristico dove le teorie del complotto sono sdoganate insieme e nuove tecnologie a dir poco sinistre. Dal trailer si evince tutto questo, insieme alla presenza sparatorie, inseguimenti in auto e una gran quantità di esplosioni.

MindsEye sarà disponibile esclusivamente all’interno di Everywhere, e non verrà rilasciato come prodotto autonomo stand alone. Nonostante ciò, Build a Rocket Boy sottolinea che MindsEye e Everywhere sono due prodotti ben distinti con obbiettivi e per audience differenti. Everywhere vedrà la luce quest’anno, anche se non conosciamo ancora una data di lancio specifica, ma non è chiaro se Mindseye uscirà nello stesso momento o in un secondo momento.

