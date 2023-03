Da quando l’Unreal Engine 5 è stato ufficialmente reso disponibile, diversi collettivi e artisti hanno provato a immaginare i vecchi videogiochi in chiave moderna. Non fa eccezione GTA San Andreas, già protagonista di video proof of concept, che vogliono dimostrare come potrebbe essere la riedizione di un titolo decisamente vecchio ai tempi odierni. Il trailer che vi proponiamo oggi è stato realizzato dal collettivo TeaserPlay, che ha confezionato un lavoro decisamente incredibile a livello estetico e che arriva dritto al punto.

La versione di GTA San Andreas proposta dal collettivo è sicuramente una delle più belle che abbiamo mai visto. Il video in questione, che ripetiamo essere un prof of concept e non giocabile mostra alcune delle locaton più iconiche della serie, insieme ovviamente ai personaggi, tra cui C.J, il protagonista del gioco creato da Rockstar Games.

Per quanto accattivante possa essere un eventuale remake del gioco, appare chiaro che non sarà possibile averlo in tempi brevi. E probabilmente non saremo destinati a giocarlo. Rockstar Games non ha mai lavorato a dei veri e propri remake dei suoi giochi, ma più a delle versioni rimasterizzate. Ultima, in questo caso, proprio la trilogia dei primi tre Grand Theft Auto in 3D, che ha debuttato a ottobre 2021. Purtroppo il lavoro svolto dallo studio di sviluppo (Grove Street Games) non è stato sicuramente sufficiente a rendere omaggio ai tre giochi, tanto che non sono mancate le critiche del pubblico e della stampa specializzata.

Se è vero che il remake di GTA San Andreas non sarà pubblicato ufficialmente, è anche vero però che Rockstar Games è attualmente al lavoro su una versione del gioco per Meta Quest 2. All’annuncio non sono però seguiti ulteriori dettagli, segno che probabilmente il progetto è ancora in alto mare e che ci vorrà dunque ancora un po’ di pazienza prima di scoprire come potrà essere l’avventura di C.J. in salsa VR.

