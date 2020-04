Fable 4: spunta online una presunta immagine del gioco, le ipotesi dei fan

Dopo vari rumor inerenti a un nuovo capitolo della serie Fable, quest’oggi è apparsa online un’immagine che ha portato molti a credere sull’imminente arrivo di Fable 4, magari in vista proprio della nuova Xbox Series X. È già da molto tempo che circolano voci su questo progetto, tra le tante vi ricordiamo quella che vede lo studio di sviluppo Playground Games al lavoro nella realizzazione di questo nuovo capitolo della serie molto atteso dal pubblico Xbox.

L’immagine in questione, è stata estratta da un video presente su Youtube che mostra il tool Megascans utilizzato con il motore grafico Unreal Engine. In queste ore, in molti credono di aver già dato un primo sguardo al nuovo capitolo della serie tramite questa immagine, la quale mostrerebbe anche cosa potremmo aspettarci per quanto concerne il futuro comparto grafico del titolo.

Sempre secondo quanto sta circolando in rete, Playground Games sta utilizzando questa tecnologia di fotogrammetria per sviluppare il nuovo Fable 4. Oltre all’immagine che potete vedere più sopra è comparso anche un filmato dalla durata di qualche secondo, il quale sembra mostrarci la presentazione di una piccola cittadina a tema fantasy che assomiglia molto al classico stile artistico utilizzato da Microsoft per la sua serie. Ecco spiegato perché in queste ore, sono molte le speculazioni e le voci che affermano che si tratti di un’immagine relativa a Fable 4.

Ciò non toglie comunque che l’immagine sia solamente una sorta di tech demo, creata magari apposta per mostrare i progressi della tecnologia Megascans del motore grafico. In ogni caso, quello che sta circolando sul web sono solo supposizioni e dal nostro canto, non possiamo confermare che l’immagine accompagnata dal breve filmato appartiene a Fable 4. Da non scartare nemmeno l’ipotesi di una nuova IP in fase di sviluppo presso gli Xbox Game Studios di Microsoft.