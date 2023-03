Resident Evil 4 Remake sbarcherà su PC e console tra pochissimi giorni, ossia il prossimo 24 marzo, ed è già diventato un titolo ambitissimo da tutti i fan della saga e del genere horror. Un’opera che promette di fare faville e che è fortunatamente possibile acquistare fin da ora in gran offerta. La versione per PlayStation 5 del gioco, infatti, è disponibile al preordine a meno di 60 euro su eBay. Non male, vero?

Come racconta la nostra recensione, infatti: “Resident Evil 4 è semplicemente un ottimo seguito, un intelligente remake e uno splendido action in terza persona, fruibile tranquillamente senza conoscere nulla del resto della serie. Capcom è riuscita a realizzare un piccolo miracolo, sia in ambito tecnico che in ambito ludico, confezionando una produzione che, al netto dei gusti soggettivi di ognuno di voi, dovreste assolutamente giocare almeno una volta.” Farlo proprio nella versione PlayStation 5, ossia la più desiderata, è insomma un vero e proprio affare.

Prima di lasciarvi all’ottima offerta di eBay sul preordine di Resident Evil 4 Remake per PS5, vi invitiamo ad iscrivervi anche a quelli che sono i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il tutto per rimanere sempre aggiornati sulle migliori scontistiche e non perdervi neanche una singola offerta! Di seguito, invece, Resident Evil 4 Remake per PlayStation 5 in preordine a meno di 60 euro su eBay.

» Vedi l’offerta su eBay «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!