Fall Guys: aggiornamento 1.11, ecco tutte le novità

Dopo il lancio abbastanza clamoroso di Fall Guys che per un buon periodo di tempo è riuscito a strappare più di una risata da parte del pubblico, nell’ultimo periodo il titolo targato Mediatonic non è riuscito più a recuperare terreno contro altri giochi che oggi stanno letteralmente impazzendo sul web come Among Us o Phasmophobia. Il “Takeshi Castle del gaming” da molti soprannominato così per la somiglianza al famoso programma televisivo asiatico nell’ultimo mese ha ricevuto dei discreti aggiornamenti con l’arrivo della Stagione 2 che ha aggiunto diversi livelli e skin per il nostro strambo alter ego. Oggi gli sviluppatori hanno rivelato tutte le novità del nuovo aggiornamento rilasciato proprio nella giornata odierna, andiamo quindi a vedere cosa hanno aggiunto.

Innanzitutto gli sviluppatori hanno voluto aggiungere una nuova mappa chiamata “Big Fans!”, oltre a diverse variazioni durante il gioco. D’ora in avanti sarà possibile “mettersi in coda” in diverse partite. Gradita aggiunta inoltre è quella di poter cambiare la lingua di gioco. Diminuita la chance di cimentarsi nei livelli medievali, “Perfect Match” e “Tail Tag”. Corretti inoltre molti bug fastidiosi specialmente in “Jump Showdown” o in “Fall Mountain”. Insomma, gli sviluppatori hanno lavorato duramente per migliorare nettamente l’esperienza di gioco.

Mediatonic non ha rilasciato per ora note patch, nell’eventualità che lo facessero ovviamente ve lo faremo sapere con un’altra news a riguardo. Fall Guys, nonostante gli alti e bassi avuti in questo periodo, risulta essere un titolo davvero divertente specialmente se giocato in compagnia. In futuro vedremo se riuscirà a tornare in voga come un tempo, magari con altre simpatiche aggiunte.

Cosa ne pensate di questo aggiornamento? State ancora giocando a Fall Guys? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo curioso titolo.