Phasmophobia, Early Access ancora lungo

Anche voi non potete smettere di giocare? Ormai è diventato un fenomeno cult ed è impossibile non conoscerlo. Phasmophobia ha sicuramente incuriosito ognuno di voi, non solo per i contenuti presenti all’interno del titolo, ma soprattutto per alcune meccaniche che sicuramente hanno avuto un grosso impatto su tantissimi giocatori che si sono visti inghiottiti completamente dal titolo e che non riescono a smettere di giocarlo. Secondo una recente intervista infatti, sembra che il creatore del titolo “DKnighter” voglia estendere ancora di più l’accesso anticipato del titolo perché sono cambiate le carte in tavola dello sviluppo.

Come dice anche lo sviluppatore, nessuno si aspettava questa fortissima risonanza del titolo, e soprattutto una community cosi gremita che continua a giocarlo ogni giorno. Un po’ come accaduto con Among Us, scoperto e diventato popolare solo tanto tempo dopo la sua creazione. Phasmophobia è diventato praticamente uno dei titoli più venduti su Steam e anche se non brilla a livello tecnico e scenico viene giocato da migliaia e migliaia di persone, soprattutto con gli amici.

“Stavo pianificando che la capacità del server raggiungesse un massimo di 500 giocatori il giorno del lancio e che diminuisse da lì, oltre a mirare solo a fare abbastanza soldi per continuare a fare più giochi. Ora il gioco ha oltre 2 milioni di vendite, con un picco di circa 90.000 giocatori“, queste le parole dello sviluppatore. Inoltre se siete interessati a quello che verrà in futuro, vi consigliamo di dare un’occhiata anche alla board di trello del titolo che viene costantemente aggiornata con le ultime novità e con gli update che vengono previsti per il futuro prossimo.

Il fenomeno Phasmophobia è sicuramente uno di quelli portati in auge anche grazie agli streamer che sempre più spesso scovano e trovano piccoli tesori che anche se non brillano a livello visivo, nascondono degli ottimi spunti dal punto di vista ludico. Voi cosa ne pensate del fenomeno? Fatecelo sapere come sempre nei commenti qui sotto!