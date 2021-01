Fall Guys: skin del Doom Slayer UFFICIALE, ecco quando

Siete pronti all’inferno? Lo scorso anno è stato davvero variegato per quanto riguarda i titoli multi giocatore. In seguito al lockdown mondiale dovuto all’epidemia c’è stata l’esplosione di tantissimi titoli che permettevano di condividere esperienze e magari anche sfidarsi. Basta vedere il caso di Animal Crossing e le sue vendite da capogiro oppure come Fall Guys è riuscito a diventare un vero fenomeno all’interno della community dei videogiocatori anche grazie ad una comunicazione fuori dagli schemi che faceva l’occhiolino un po’ a tutta la cultura pop.

Ovviamente con il passare del tempo il titolo di Devolver, soprattutto con la Season 2, ha quasi esaurito quell’impatto mediatico dei primi mesi, ma comunque il team che c’è dietro riesce sempre a creare nuovi modi per far interessare le persone alla sua follia. Dopo esser stata presentata intorno Dicembre ecco infatti la presentazione ufficiale della skin ufficiale del Doom Slayer che sarà possibile utilizzare dal prossimo 12 Gennaio. Ovviamente per averlo sarà necessario spendere le corone che si ottengono vincendo una partita.

Fall Guys quindi ancora una volta cerca di inserire all’interno del suo universo un’altra icona pop del mondo dei videogiochi, usando sempre però il suo tono irriverente e sarcastico che abbiamo imparato a conoscere nel corso del tempo e che si è anche rivelato come causa principale del suo successo.

Speriamo che con una nuova season il titolo possa tornare a far parlare di se, e se siete curiosi di capire come ci colpì all’epoca, trovate anche la nostra recensione. Inoltre siamo curiosi di sapere se avete mai giocato al titolo di Devolver Digital o se siete tra i pochi che non lo hanno riscattato con il Playstation Plus quando era possibile. Come lo trovate il titolo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!