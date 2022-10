In queste ore Bethesda ha fatto un annuncio a dir poco inaspettato, svelando come uno dei propri titoli di punta sia tutt’altro che finito del dimenticatoio. Parliamo di Fallout 4, il quarto capitolo principale della serie GDR ad ambientazione post-apocalittica degli attuali autori del franchise di The Elder Scrolls. Il titolo fu lanciato ormai sette anni fa, ma a quanto pare Bethesda ha ancora dei piani per questa esperienza, e nel futuro del gioco c’è un ricco nuovo aggiornamento che lo trasformerà in un titolo next-gen.

Ad annunciare questa inattesa novità per Fallout 4 è stata la stessa Bethesda qualche istante fa, con la compagnia statunitense che ha pubblicato un nuovo corposo post sul proprio blog ufficiale. Oltre a menzionare una serie di eventi e festeggiamenti che arriveranno presto in Fallout 76 (lo potete acquistare su Amazon), Bethesda ha pensato di ritirare fuori dal cilindro anche il quarto capitolo dell’amata saga, menzionando l’arrivo di un importante aggiornamento next-gen per il titolo.

Ora è ufficiale quindi, con Fallout 4 che riceverà un aggiornamento di next-gen che sarà totalmente gratuito per tutti i possessori della copia del gioco. Questo upgrade vedrà la luce in un periodo non ancora meglio specificato del 2023, e sarà disponibile sia su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S che per PC. La patch aggiungerà al titolo delle modalità per incrementare sia le performance in termini di FPS che la risoluzione grafica, la quale raggiungerà il 4K

Ma le novità che arriveranno con questo prossimo aggiornamento next-gen promettono anche altro, con Bethesda che ha già dichiarato che con l’update saranno corretti diversi bug e verranno aggiunti dei contenuti bonus presi direttamente dalla community del Creation Club. Insomma, se avete amato Fallout 4 il 2023 sembra essere l’anno perfetto per rivivere questa esperienza post-apocalittica, magari il tutto aspettando l’arrivo del nuovissimo e super atteso Starfield; la nuova fatica tripla A di Bethesda.