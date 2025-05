Hideo Kojima non fece il regista per via di Del Toro

Il cinema e i videogiochi si intrecciano da sempre nella mente creativa di Hideo Kojima, ma il celebre game designer giapponese ha rivelato di aver accantonato il sogno di diventare regista cinematografico grazie ai consigli di uno dei più grandi maestri di Hollywood. In una recente intervista rilasciata a Edge Magazine, Kojima ha raccontato come Guillermo del Toro lo abbia convinto a rimanere nell'industria videoludica anziché tentare il salto verso la regia tradizionale, nonostante la sua profonda passione per la settima arte, evidente in ogni suo progetto videoludico.

La passione cinematografica di Kojima è ben documentata: dai lunghi e cinematografici filmati di Metal Gear Solid fino al cast stellare di Death Stranding 2: On the Beach (che potete preordinare su Amazon), il game designer non ha mai nascosto la sua ambizione di fondere i due mondi. Tuttavia, durante un incontro con Nicolas Winding Refn (regista di Drive e attore in Death Stranding 2) e Guillermo del Toro (il genio dietro capolavori come La forma dell'acqua e Il labirinto del fauno, nonché interprete di Heartman nel primo Death Stranding), Kojima si è trovato a riflettere profondamente sul proprio percorso creativo.

"Sto riconsiderando le mie priorità su ciò che dovrei fare", ha confidato Kojima a Edge, spiegando che quell'incontro si è trasformato in una riflessione "su quanto tempo ci rimane per creare" nella vita. Un tema diventato ancora più rilevante dopo un periodo di malattia che ha costretto il designer a fare i conti con la propria mortalità e con i sogni ancora irrealizzati. "Ho sempre coltivato l'ambizione di dirigere un film, e la malattia mi ha fatto pensare: se volessi realizzare un film, dovrei farlo nei miei 60 anni, il che sarebbe fisicamente molto difficile da affrontare."

È stato a questo punto che del Toro ha offerto a Kojima una prospettiva illuminante. "Non devi realizzare film dal vivo. Ciò che stai facendo ora [nei videogiochi] è già come un film. Non seguire questa vecchia idea di passare alla regia cinematografica – continua semplicemente a fare ciò che hai sempre fatto", gli ha consigliato il regista messicano, invitandolo a valorizzare la sua posizione unica nel mondo dei videogiochi piuttosto che inseguire il prestigio del cinema tradizionale.

Nonostante il consiglio ricevuto, Kojima ha confessato: "Penso sempre ai prossimi dieci anni. Poiché questa è un'azienda relativamente piccola, a differenza di altre corporazioni del settore come Sega o Nintendo, devo indicare allo staff dove siamo diretti nel prossimo decennio." Una preoccupazione che rivela non solo l'attenzione del designer per il proprio percorso creativo, ma anche la responsabilità che sente nei confronti del suo team e dell'eredità che lascerà nel mondo dei videogiochi.

Nonostante abbia accantonato l'idea di diventare regista a tempo pieno, Kojima non si è completamente allontanato dal mondo cinematografico. Sarà parzialmente coinvolto nel film di Death Stranding prodotto da A24, una delle case di produzione più innovative del panorama attuale. Inoltre, il suo intrigante progetto horror OD vanta una lista impressionante di collaboratori hollywoodiani, tra cui Jordan Peele, dimostrando come il game designer continui a esplorare le intersezioni tra cinema e videogiochi da una posizione privilegiata.

La filosofia di Kojima sul lavoro emerge anche in altre sue scelte produttive. In un'altra intervista, il designer ha rivelato di non volere più di 150 persone che lavorino a progetti come Death Stranding 2, seguendo un consiglio sulla "gestione del gregge" ricevuto da George Miller, il regista di Mad Max. Un approccio che conferma la sua visione del game design come forma d'arte personale e controllata, piuttosto che come produzione industriale di massa tipica dei grandi studi.